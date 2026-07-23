Un gremio acordó aumento y el sueldo básico superará los $4 millones en septiembre

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) acordó una nueva actualización salarial para sus afiliados que desempeñan tareas como directores técnicos de farmacias, droguerías y laboratorios. Con el incremento, el sueldo básico llegará a $4.065.000 en septiembre, una de las remuneraciones más altas del sector.

El acuerdo fue firmado por el secretario general del gremio, Marcelo Peretta, junto con las cámaras empresarias con las que el sindicato mantiene convenios colectivos de trabajo.

Según informó el gremio, los nuevos salarios básicos para los afiliados a SAFYB serán los siguientes:

Julio 2026: $3.915.000.

Agosto 2026: $3.990.000.

Septiembre 2026: $4.065.000.

A esos valores se suman los adicionales por Competencia, Gestión y Permanencia, previstos en los convenios colectivos, que representan aproximadamente un 30% adicional sobre el salario básico.

A quiénes alcanza el aumento

El incremento salarial alcanza exclusivamente a los trabajadores afiliados al SAFYB comprendidos en los convenios colectivos de trabajo 691/14, 707/15, 794/22 y 795/22.

Desde el sindicato destacaron que cada vez más afiliados optan por incorporarse al convenio colectivo 794/22, firmado con la Cámara de la Actividad Farmacéutica y Bioquímica, al considerar que ofrece mejores condiciones salariales y laborales a largo plazo.

El secretario General del sindicato, Marcelo Peretta, señaló que "en un contexto donde la mayoría de los trabajadores viene perdiendo frente a la inflación, los paritarios del SAFYB vienen demostrando que, con firmeza, lucha, persistencia y argumentaciones y fundamentos, sin paros ni protestas ni cortes, se pueden conseguir mejoras salariales y eso tiene que ver con el nuevo modelo sindical que venimos proponiendo desde hace varios años".

Advirtió que "debemos mantener esta línea de conducta que nos hace diferentes, contra dirigentes que solo buscan intereses personales y no el beneficio del conjunto de la clase trabajadora, a quienes han olvidado, sin defender sus derechos y eludiendo sus responsabilidades".