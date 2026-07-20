Nueva paritaria para ferroviarios: el sueldo de un maquinista llegará a $1,7 millones

Los gremios ferroviarios alcanzaron un nuevo acuerdo paritario con empresas del sector que establece aumentos acumulativos, sumas no remunerativas, pagos retroactivos y mejoras en los adicionales por presentismo. La negociación comprende el período entre el 1° de abril y el 30 de agosto de 2026.

El entendimiento alcanza a los trabajadores representados por La Fraternidad, la Unión Ferroviaria, la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) y la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA).

Entre las compañías comprendidas se encuentran Trenes Argentinos Operaciones, Trenes Argentinos Infraestructura, Belgrano Cargas y Logística y Ferrocarriles Argentinos, además de otras empresas vinculadas con la actividad.

Cuánto cobrará un maquinista tras la nueva paritaria

Para los conductores representados por La Fraternidad se acordó un incremento del 1,7% correspondiente a abril, seguido por subas acumulativas del 1,5% en mayo, 2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% desde agosto.

Según la escala difundida por el sindicato, el salario básico de un conductor era de $1.611.790 en marzo de 2026. Con la aplicación de las actualizaciones, pasará a $1.639.190 en abril, $1.663.778 en mayo, $1.703.709 en junio y $1.741.191 durante julio.

A partir de agosto, el básico llegará a $1.774.273, lo que representa una mejora acumulada del 10,08% frente al valor de marzo. A esa cifra deberán incorporarse otros conceptos como antigüedad, viáticos, bonificaciones y presentismo, por lo que el ingreso final puede ser superior.

Sumas extraordinarias y mejoras por presentismo

El acuerdo para los ferroviarios también contempla una suma no remunerativa de $40.000 correspondiente a mayo y otro pago extraordinario de $50.000 que se abonará junto con los salarios de agosto.

La Fraternidad informó además que el adicional por presentismo se elevará al 45% desde junio. Los retroactivos correspondientes a abril, mayo y junio deberán liquidarse antes del 15 de agosto e incluirán diferencias salariales y del medio aguinaldo.

Para los trabajadores representados por la Unión Ferroviaria, ASFA y APDFA se estableció una actualización acumulada del 8,03% desde julio, calculada sobre el salario bruto total de marzo. En agosto se sumará otra mejora del 1,9% sobre las grillas vigentes durante julio.

La paritaria volverá a revisarse tras conocerse la inflación

Los empleados comprendidos en esos convenios también recibirán una suma de $40.000 antes del 20 de agosto y otro pago no remunerativo de $50.000 junto con los haberes correspondientes a ese mes.

Además, el Bono Presentismo Mensual ascenderá a $65.000 desde junio. Las diferencias generadas durante junio y julio serán abonadas mediante una liquidación suplementaria, mientras que también se prevé un pago remunerativo por única vez equivalente al 10,63% de las escalas de marzo.

Los gremios ferroviarios y las empresas acordaron volver a reunirse una vez conocido el Índice de Precios al Consumidor de agosto. El objetivo será revisar la evolución de los salarios y analizar si resulta necesario aplicar nuevas actualizaciones frente al avance de la inflación.