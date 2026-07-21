UPCN anunció un paro activo el 29 de julio y exige una “progresiva” recomposición salarial

UPCN anunció un paro activo en Entre Ríos como respuesta a la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial y ratificó su rechazo a distintos aspectos de la reforma del sistema previsional entrerriano. El secretario general del gremio, José Allende, adelantó a Elonce que la medida se estableció para el miércoles 29 de julio y que, hasta entonces, se desarrollarán asambleas permanentes en los organismos públicos de toda la provincia.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa encabezada por Allende y la secretaria adjunta del sindicato, Carina Domínguez, quienes detallaron los principales reclamos que el gremio mantiene en la negociación paritaria.

Las autoridades sindicales remarcaron que la prioridad continúa siendo la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

Reclaman una recuperación gradual del salario

Allende sostuvo que la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo resulta insuficiente para afrontar el deterioro de los ingresos. "Pretendemos empezar a recuperar parte del salario perdido. No hablamos de un 20 o un 30 por ciento porque sabemos que eso no se consigue de un día para otro, pero tampoco aceptamos la miseria de un tres por ciento", afirmó.

El dirigente explicó que UPCN propone un esquema que permita mantener el poder adquisitivo y avanzar, "de manera progresiva", en la recuperación de lo perdido durante los últimos meses.

Además, confirmó que el paro activo estará precedido por asambleas en toda la provincia para debatir con los trabajadores los distintos puntos del conflicto.

Más reclamos además del aspecto salarial

Domínguez señaló que la agenda sindical incluye otros compromisos que el Gobierno aún no concretó. Entre ellos mencionó las recategorizaciones pendientes, la situación del personal temporario, la implementación de concursos y la necesidad de brindar certezas respecto de la continuidad laboral hacia fin de año.

"Todo eso también es salario y forma parte de la discusión paritaria", sostuvo.

La dirigente indicó que el sindicato pretende que el Ejecutivo avance de manera gradual con los concursos para cubrir vacantes y garantizar los derechos de los trabajadores.

Qué implica el paro activo

Domínguez explicó a Elonce que la modalidad elegida no consistirá únicamente en una medida de fuerza tradicional. Según precisó, el paro activo incluirá actividades de "militancia gremial", asambleas y recorridas por los distintos organismos públicos para informar a los trabajadores sobre la situación salarial y otras problemáticas que afectan al sector.

"Vamos a explicar la necesidad de una discusión salarial acorde al momento que estamos atravesando y también hacer visibles los problemas que existen en distintos organismos", indicó.

Entre los temas que UPCN llevará a las asambleas mencionó la situación del personal de enfermería, el funcionamiento del Copnaf y las consecuencias de las políticas nacionales sobre el empleo público.

Críticas a la reforma previsional

Otro de los ejes de la conferencia estuvo centrado en la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial.

Domínguez reiteró que el sindicato mantiene diferencias con varios aspectos del proyecto y aseguró que todavía existen puntos que deberán revisarse durante el tratamiento legislativo en Diputados y la futura reglamentación.

"UPCN no acuerda con una reforma previsional que tiene muchos puntos que entendemos deben seguir revisándose", expresó.

La dirigente recordó que el gremio propuso debatir la paridad previsional y sostuvo que varias de las discusiones impulsadas por el sindicato permitieron exponer cuestiones que, según afirmó, el Gobierno inicialmente no reconocía. "Quedó al descubierto que el gobierno no está aplicando una política de género en ningún aspecto y tampoco lo hizo en esto. No logramos las compensaciones y, por lo tanto, la edad quedó en 60/65 como otras provincias, pero si hubiera prosperado la idea de UPCN, nosotros planteábamos 62 años en paridad y además las compensaciones para las mujeres, lo cual hubiera sido prácticamente mantener el sistema como lo teníamos", explicó Domínguez.

También adelantó que la organización analiza la posibilidad de recurrir a la Justicia si finalmente prosperan algunos artículos que consideran incompatibles con los derechos previsionales de los trabajadores.

UPCN anunció un paro activo y exige una mejora salarial a Provincia

Defensa del empleo público y del Estado

En el cierre de la conferencia, Allende aseguró que los próximos meses serán determinantes para el futuro de las relaciones laborales en la administración pública provincial.

El dirigente insistió en la necesidad de avanzar con un convenio colectivo de trabajo para los empleados estatales y defendió el rol del Estado frente al contexto nacional. "Tenemos que defender la bandera de que el Estado es necesario. No hay Estado sin trabajadores y no hay país sin Estado", sostuvo.

Finalmente, llamó a fortalecer la organización sindical mediante la capacitación de delegados y afirmó que el gremio continuará trabajando para defender el empleo público, los derechos laborales y el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.