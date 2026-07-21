Julio Iván Gallaraga, es un entrerriano de 24 años y oriundo del departamento Diamante que permanece internado en el Sanatorio Parque de Rosario a la espera de un trasplante de corazón.

En ese sentido, la familia debe reunir entre 10 y 15 personas dispuestas a donar sangre cuando llegue el momento del trasplante; y el nosocomio solicitó que los potenciales donantes queden previamente registrados para agilizar el procedimiento cuando aparezca un órgano compatible.

Quienes estén interesados pueden comunicarse al 343 513-8990 para poner a los voluntarios en contacto con Javier Gallaraga, el papá de Iván, para incorporarlos a la lista requerida por el centro de salud.

Iván Galarraga espera por un trasplante de corazón

Mientras Iván continúa internado, una joven de Paraná, Estefanía Mendoza, impulsa una colecta para reunir alimentos, ropa, muebles, donaciones y voluntarios que puedan convertirse en futuros donantes de sangre.

Una historia que la conmovió

Aunque no conocía personalmente a Iván, Estefanía explicó a Elonce que decidió actuar después de escuchar el testimonio de su padre, Javier.

La familia es oriunda de Las Cuevas, departamento Diamante, y debido al complejo tratamiento médico de Iván, todos debieron reorganizar sus vida paras permanecer cerca suyo durante el proceso.

Estefanía contó que la historia la impactó especialmente por la situación de salud que también atravesaron sus propios padres. "No lo conozco. Vi una nota que le hicieron en Elonce a Javier, el día que Argentina contra Inglaterra, y sentí que tenía que hacer algo por esta familia", relató al mencionar que su papá fue operado del corazón para la colocación de dos bypass y a su mamá le diagnosticaron una cardiopatía cardíaca.

Desde entonces coordina la recepción de donaciones y mantiene contacto permanente con la familia para atender las necesidades más urgentes.

Lanzan campaña solidaria para ayudar a joven entrerriano que espera un trasplante de corazón

Una familia que tuvo que empezar de nuevo

Actualmente, los padres de Julio permanecen en Diamante como parte de las exigencias médicas del tratamiento. La permanencia lejos de su hogar generó importantes dificultades económicas y obligó a dejar atrás gran parte de su vida cotidiana.

Según explicó Estefanía, el proceso podría extenderse durante uno o incluso dos años, por lo que la asistencia solidaria resulta fundamental para atravesar este período.

Entre las principales necesidades figuran alimentos no perecederos, ropa y zapatillas para Julio y su familia, utensilios para el hogar, una heladera en mejores condiciones y distintos elementos de uso cotidiano.

Las donaciones pueden acercarse a calle Idelson 1376, entre Falconier y Coronel Uzín, donde Estefanía recibe las colaboraciones todos los días. También es posible comunicarse al teléfono 343 5138990 para coordinar entregas o realizar consultas.

"Todo suma y todo es bienvenido", expresó la organizadora de la campaña.

También buscan un hogar para Zafira

Otra de las preocupaciones de la familia es Zafira, una perra de un año y medio que debió permanecer en Las Cuevas. "La perrita es de tamaño mediano, castrada y muy sociable y cariñosa", conto.

Actualmente algunos vecinos le brindan alimento y agua, pero Javier busca con urgencia una familia que pueda adoptarla de manera responsable.

Los interesados en adoptarla también pueden comunicarse con Estefanía.

Al cierre de la entrevista, la organizadora transmitió un mensaje del padre de Julio: "No le va a alcanzar la vida para agradecerles" por el acompañamiento y la solidaridad que la comunidad viene demostrando desde que comenzó esta difícil etapa.