La Cocina del Once: recetas fáciles para preparar sopa paraguaya, sushi dulce y una piña colada

REDACCIÓN ELONCE
Una nueva edición de La Cocina del Once presentó propuestas para todos los gustos. El chef Sebastián Celecias enseñó a preparar sopa paraguaya, sushi y canelones dulces, además de una refrescante piña colada sin alcohol.
La Cocina del Once volvió a reunir gastronomía, entretenimiento y buena música en una nueva emisión de Elonce. Con la conducción de Danisa Todoro y la participación del chef Sebastián Celecias, el programa presentó una selección de recetas pensadas para compartir en familia, con preparaciones sencillas y explicadas paso a paso.
Durante la jornada, los televidentes aprendieron a elaborar una tradicional sopa paraguaya, una versión dulce del sushi y de los canelones, además de una refrescante piña colada sin alcohol. Como es habitual, el ciclo apostó por ingredientes fáciles de conseguir y técnicas accesibles para que cualquier persona pueda replicarlas en su hogar.
La propuesta volvió a consolidar el espíritu del programa: acercar la cocina cotidiana al público mediante recetas prácticas, variadas y adaptadas a diferentes momentos del día, desde platos salados hasta postres y bebidas.
Sopa paraguaya: una receta clásica con pocos ingredientes
La primera preparación estuvo dedicada a la sopa paraguaya, uno de los platos más tradicionales de la gastronomía regional. Para elaborarla, Sebastián Celecias utilizó 300 gramos de harina de maíz amarilla fina, medio litro de leche, tres cebollas grandes, cuatro huevos, 400 gramos de queso cremoso o mozzarella, una cucharadita de orégano, además de sal, pimienta y aceite.
El chef explicó que el primer paso consiste en cortar las cebollas en tiras finas y rehogarlas brevemente, evitando que lleguen a transparentarse por completo. Luego, se baten los huevos junto con la leche y se incorpora la harina de maíz hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
Posteriormente se agregan las cebollas, el orégano, los condimentos y el queso cortado en cubos. La preparación se vuelca en una fuente apenas aceitada y se cocina en horno moderado durante aproximadamente 30 minutos, hasta que la superficie quede dorada. Una vez tibia, se corta en porciones y está lista para servir.
Sushi y canelones dulces para sorprender
La segunda propuesta del programa transformó los tradicionales panqueques en dos originales opciones dulces: sushi y canelones.
La masa se prepara con seis huevos, 330 gramos de harina 0000, 750 centímetros cúbicos de leche, 15 gramos de sal y esencia de vainilla.
Tras mezclar los ingredientes y dejar reposar la preparación durante unos 20 minutos, se cocinan panqueques finos en una sartén apenas enmantecada. Una vez fríos, los panqueques se rellenan con crema batida, frutas frescas picadas y chocolate rallado o derretido.
Para los canelones dulces, basta con enrollarlos y decorarlos con más crema, frutas y chocolate. En cambio, para el sushi dulce se enrolla firmemente el panqueque, se lleva unos minutos a la heladera y luego se corta en pequeñas porciones similares al clásico plato japonés, decorándolas con chocolate.
Piña colada sin alcohol para completar el menú
Como cierre de la emisión, La Cocina del Once presentó una bebida ideal para compartir en cualquier momento del año: una piña colada sin alcohol.
La receta requiere 200 mililitros de jugo de ananá, 100 mililitros de leche de coco, 100 mililitros de crema de leche, una o dos cucharadas de azúcar —de manera opcional— y hielo a gusto.
Todos los ingredientes se colocan en una licuadora y se procesan durante uno o dos minutos hasta lograr una consistencia cremosa. Luego se sirve en un vaso alto y, para una mejor presentación, puede decorarse con una rodaja de ananá y una cereza.
Con estas propuestas, La Cocina del Once volvió a ofrecer alternativas fáciles, sabrosas y creativas para quienes disfrutan de cocinar en casa, manteniendo su estilo de combinar recetas accesibles con momentos de entretenimiento y buena música.