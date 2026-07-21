Familia Militar: cuáles son los beneficios y descuentos para el personal del Ministerio de Defensa

Los descuentos y beneficios del programa Familia Militar.

Familia Militar amplió los beneficios disponibles para el personal del Ministerio de Defensa mediante la incorporación de la billetera virtual MODO. La iniciativa permite acceder de forma más simple a promociones y descuentos exclusivos destinados a militares en actividad, retirados y sus familias.

El objetivo del acuerdo es integrar las promociones del programa Familia Militar con la plataforma digital de MODO y con las entidades bancarias donde el personal percibe sus haberes, facilitando el acceso a las ofertas comerciales vigentes.

De esta manera, los usuarios podrán consultar y utilizar los beneficios de manera más ágil, centralizada y accesible, aprovechando la infraestructura tecnológica de la billetera virtual para conocer promociones, descuentos y oportunidades de consumo.

Cómo funciona la integración con MODO

Según se informó oficialmente, el trabajo conjunto busca mejorar la visibilidad de las promociones disponibles y simplificar su utilización por parte de los beneficiarios.

La integración permitirá concentrar en un mismo entorno digital la información sobre descuentos ofrecidos por empresas adheridas al programa y las promociones bancarias compatibles con MODO.

Los usuarios podrán acceder tanto al sitio oficial de Familia Militar como a la aplicación MODO para consultar las promociones vigentes y conocer las condiciones de cada beneficio.

Los principales descuentos disponibles

El programa reúne descuentos en distintos rubros y permite filtrar las promociones por categoría o ubicación geográfica.

Entre los beneficios más destacados figuran:

Gastronomía: hasta 35% de descuento en comercios adheridos, entre ellos Café Martínez, Persicco y El Pan de la Abuela Buffet.

Supermercados: 10% de ahorro en cadenas como Vea, Disco, Jumbo, Easy y Coto.

Deportes: hasta 20% de descuento en gimnasios.

Educación: promociones en escuelas, universidades y academias de distintos puntos del país.

Hogar: descuentos de hasta el 50% en comercios como Cetrogar, Rex, Viviendas Roca, Springwall, Arredo y DirecTV.

Turismo: promociones en hoteles, paquetes turísticos y asistencia al viajero.

Transporte: hasta 25% de descuento en pasajes de empresas de micros.

Cómo acceder a los beneficios

El programa no requiere inscripción previa en la mayoría de los casos. La validación del beneficio se realiza directamente en los comercios adheridos mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Por ese motivo, basta con acreditar la identidad al momento de la compra para acceder al descuento correspondiente, siempre que el comercio participe del programa y se cumplan las condiciones establecidas para cada promoción.

Desde el Ministerio de Defensa recomendaron consultar previamente el sitio oficial de Familia Militar, donde se encuentran disponibles el listado actualizado de comercios adheridos, los beneficios vigentes y los términos y condiciones aplicables a cada descuento.