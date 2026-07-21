La siembra de girasol crecería un 5,3% y establecería un nuevo récord en Argentina

La campaña 2026/27 de girasol comenzará con una intención de siembra que podría establecer un nuevo máximo histórico en la Argentina. La superficie proyectada alcanza los 3 millones de hectáreas, de acuerdo con el primer informe de precampaña difundido este lunes 20 de julio.

La estimación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires representa un crecimiento del 5,3% frente al ciclo anterior, cuando se implantaron 2,85 millones de hectáreas. También se ubica un 33,3% por encima del promedio registrado durante los últimos cinco años, calculado en 2,25 millones.

Las perspectivas combinan condiciones productivas favorables en algunas regiones con un escenario económico que mejora la competitividad del cultivo. Sin embargo, el comportamiento esperado no será uniforme y estará condicionado por el clima, el estado de los lotes y las decisiones vinculadas con otros granos.

Las regiones que impulsarían la expansión

Buenos Aires y La Pampa aparecen como los principales motores del crecimiento, con incrementos estimados de entre el 5% y el 15%. Las dificultades de transitabilidad que limitaron la siembra de cultivos de invierno dejaron superficies disponibles donde el girasol es considerado una alternativa segura.

En el norte del país, especialmente en el NEA, la tendencia también se mantiene en alza debido a las buenas reservas de agua acumuladas en el perfil del suelo. Esta disponibilidad hídrica ofrece un punto de partida favorable para el comienzo de las labores.

El panorama es diferente en Santa Fe, Córdoba y San Luis, donde las previsiones oscilan entre la estabilidad y una moderada reducción. La posible consolidación de un evento de El Niño de fuerte intensidad podría favorecer al maíz temprano, aunque en Córdoba y San Luis la decisión también dependerá de la presión sanitaria de la chicharrita.

Precios internacionales y costos de producción

La firme demanda mundial de aceites vegetales constituye otro incentivo para ampliar el área destinada al cultivo. El precio FOB argentino del aceite de girasol para la época de cosecha se encuentra alrededor de los 1.314 dólares por tonelada, un 15% por encima del valor del año pasado.

La cotización también supera en un 24% el promedio de las últimas tres campañas. Esa mejora permitió compensar parcialmente el aumento de los costos de producción, afectados por conflictos internacionales y las tensiones registradas en el Estrecho de Ormuz.

Los combustibles acumularon una suba del 49%, mientras que los fertilizantes presentaron incrementos de entre el 12% y el 19%. Aun así, la relación entre insumos y producto mejoró interanualmente un 27% para las semillas y un 13% para los fertilizantes, lo que otorga al cultivo márgenes más competitivos frente a alternativas como la soja y el maíz.