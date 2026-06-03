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Economía Medida para el sector agroindustrial

Reducen retenciones a granos y biocombustibles con un esquema gradual

El Gobierno nacional dispuso una reducción permanente de los derechos de exportación para productos agroindustriales y estableció un cronograma gradual para distintos cultivos.

3 de Junio de 2026
Reducen retenciones al campo para granos y biocombustibles
Reducen retenciones al campo para granos y biocombustibles

El Gobierno nacional dispuso una reducción permanente de los derechos de exportación para productos agroindustriales y estableció un cronograma gradual para distintos cultivos.

El Gobierno nacional redujo las retenciones a las exportaciones de soja, maíz, trigo, cebada, sorgo, girasol y determinados biocombustibles, mediante un decreto que estableció un esquema gradual de baja de alícuotas para fortalecer la competitividad del sector agroindustrial.

 

La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y forma parte de la estrategia económica impulsada por la administración nacional para avanzar en una disminución gradual de los tributos aplicados a las exportaciones agropecuarias.

 

Según se indicó en los fundamentos del decreto, la decisión busca generar condiciones favorables para la producción, el comercio exterior y la apertura de nuevos mercados, además de incentivar inversiones y aumentar el ingreso de divisas al país.

 

Alcance de la medida

El decreto alcanza a productos de las cadenas de soja, girasol, maíz, trigo, cebada y sorgo, incluyendo granos, semillas y subproductos derivados. También contempla beneficios para determinados biocombustibles, especialmente biodiésel elaborado a partir de distintos aceites vegetales.

 

La normativa estableció que las nuevas alícuotas se aplicarán mediante distintos cronogramas según el tipo de producción. Por un lado, fijó reducciones inmediatas para cultivos de invierno y, por otro, dispuso un esquema gradual para los cultivos de verano, teniendo en cuenta los tiempos de siembra y comercialización.

 

El Ejecutivo sostuvo que la implementación diferenciada permitirá que las rebajas se encuentren vigentes al momento de la comercialización de las cosechas, procurando compatibilizar la reducción de impuestos con el mantenimiento del equilibrio fiscal.

Objetivo: eliminar retenciones de forma progresiva

En los considerandos del decreto, el Gobierno reiteró su postura respecto de los derechos de exportación al señalar que se trata de un impuesto "distorsivo" que debe eliminarse gradualmente en la medida que las cuentas públicas lo permitan.

 

Asimismo, argumentó que el sector agroindustrial constituye una de las principales fuentes de generación de divisas, empleo y desarrollo regional, por lo que consideró necesario continuar fortaleciendo su perfil exportador mediante menores cargas tributarias y una mayor apertura comercial.

 

La medida entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y se suma a otras reducciones de retenciones implementadas para distintas producciones agropecuarias.

Temas:

retenciones al campo derechos de exportación soja maíz trigo sorgo Girasol biodiesel
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