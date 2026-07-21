Teatro por la Identidad busca nuevos textos para su edición de septiembre

REDACCIÓN ELONCE
El colectivo Cultura por la Memoria, junto a HIJOS Paraná y con el acompañamiento del Municipio, lanzó un concurso federal de dramaturgia para seleccionar tres microteatros que serán llevados a escena en septiembre, en el marco de una nueva edición de Teatro por la Identidad.
Teatro por la Identidad en Paraná abrió la convocatoria para un concurso federal de dramaturgia destinado a seleccionar tres microteatros que serán representados durante septiembre. La iniciativa busca promover la reflexión sobre el derecho a la identidad a través del arte y acompañar la tarea que desde hace décadas impulsan las Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante la última dictadura militar.
La presentación se realizó frente al Teatro 3 de Febrero y estuvo a cargo de integrantes del colectivo Cultura por la Memoria, organización que lleva adelante la propuesta junto a HIJOS Paraná y con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná.
Sebastián Boscarol, integrante del colectivo, explicó a Elonce que actualmente se encuentra abierta la primera etapa del proyecto, destinada a la recepción de textos de autores de todo el país.
Una convocatoria abierta para todo el país
Boscarol indicó que cualquier persona interesada en escribir puede participar del concurso. La convocatoria está dirigida a dramaturgos, escritores o aficionados que deseen presentar un texto breve relacionado con la identidad y la búsqueda de los nietos que aún restan encontrar.
"Está abierta la convocatoria para este concurso de dramaturgia. Cualquier persona que tenga ganas de sentarse y escribir un texto sobre Teatro por la Identidad puede participar", señaló.
Los trabajos seleccionados serán llevados a escena durante septiembre como parte de la duodécima edición de Teatro por la Identidad en Paraná.
¿Qué es un microteatro?
El concurso propone la presentación de obras en formato de microteatro, una modalidad caracterizada por la brevedad de sus textos y representaciones.
Según explicó Boscarol, las obras tendrán una duración aproximada de siete minutos y los guiones no deberán superar las dos páginas.
A diferencia del micromonólogo, el formato elegido permite la participación de más de un actor o actriz, dependiendo de la propuesta artística de cada director.
El jurado elegirá tres textos ganadores, cuyos autores recibirán un reconocimiento económico previsto en las bases del certamen.
Paraná, una ciudad con historia en Teatro por la Identidad
Boscarol destacó que Paraná es una de las ciudades con mayor trayectoria en este tipo de iniciativas.
Recordó que esta será la edición número 12 de Teatro por la Identidad en la capital entrerriana, una experiencia que ya suma dos décadas de trabajo ininterrumpido. "Somos una de las ciudades del país con más trayectoria en esta búsqueda de los nietos que faltan aparecer", afirmó.
Además, explicó que la propuesta cuenta con la autorización y el respaldo de Abuelas de Plaza de Mayo y de Teatro por la Identidad de Buenos Aires.
El teatro como herramienta para recuperar la identidad
Los organizadores remarcaron que el principal objetivo de la iniciativa es utilizar el lenguaje artístico para mantener vigente la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas que aún no recuperaron su identidad.
En ese sentido, Boscarol recordó el caso del melli Valenzuela Negro, uno de los nietos que continúa siendo buscado en Entre Ríos por su hermana Sabrina. "Seguramente está por acá y él no lo sabe, y nosotros tampoco lo sabemos", expresó.
El referente explicó que muchas personas que asisten a las funciones comienzan a preguntarse por su historia personal y, en algunos casos, deciden acercarse a Abuelas de Plaza de Mayo para despejar dudas sobre su identidad.
Cómo participar
Las bases y condiciones del concurso se encuentran disponibles en las redes sociales del colectivo Cultura por la Memoria, de HIJOS Paraná y de la Municipalidad de Paraná.
Los textos deberán enviarse por correo electrónico a culturaxmemoria@gmail.com, en formatos digitales como PDF o Word.
Los organizadores adelantaron que, además de Teatro por la Identidad, hacia fin de año también se desarrollará una nueva edición de Música por la Identidad, con el propósito de continuar promoviendo la memoria, la verdad, la justicia y el derecho a la identidad a través de distintas expresiones culturales.