Convocan a una reunión del Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Cadena Apícola

El encuentro se realizará el 30 de julio en Villaguay y reunirá a distintos representantes del sector público, productores, cooperativas e instituciones vinculadas a la apicultura para analizar los principales desafíos de la actividad.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Económico, invita a participar de la reunión del Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Cadena Apícola de Entre Ríos (Codeapi), que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Papa Francisco.
Las acreditaciones comenzarán a las 8:30, para luego dar inicio al panel institucional en el que funcionarios provinciales expondrán sobre las políticas públicas y las herramientas de gestión disponibles para el sector. Participarán representantes del Instituto Provincial de Cooperativas y Mutuales (IPCyM), la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) y la Coordinación de Apicultura.
Durante la segunda parte de la jornada se conformarán mesas de trabajo organizadas por comisiones temáticas, donde los distintos actores de la cadena analizarán problemáticas y propondrán líneas de acción para fortalecer la actividad. Finalmente, se realizará un plenario con la presentación de las conclusiones y la elección de las nuevas autoridades del Consejo Consultivo.
El coordinador de Apicultura de Entre Ríos, Rodrigo Toledo, destacó la importancia de la participación de todos los sectores vinculados a la actividad y convocó a formar parte del encuentro. "El Codeapi es un espacio fundamental para construir políticas públicas junto a quienes todos los días sostienen la producción apícola en nuestra provincia. Invitamos a productores, cooperativas, instituciones, técnicos y referentes de la cadena a participar activamente, porque cada aporte fortalece el trabajo conjunto y nos permite seguir proyectando el crecimiento de la apicultura entrerriana".
Asimismo, agregó: "Será una oportunidad para intercambiar experiencias, debatir los desafíos actuales y consensuar acciones que contribuyan al desarrollo sostenible del sector. Queremos que cada actor de la cadena tenga voz y participe en la construcción de una agenda común para la apicultura de Entre Ríos".
El Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Cadena Apícola de Entre Ríos constituye un ámbito de articulación entre el Estado y los distintos integrantes del sector, promoviendo el diálogo, la planificación y la definición de estrategias orientadas al fortalecimiento de una de las economías regionales más importantes de la provincia.