La nevada histórica dejó impactantes postales y cubrió la cordillera mendocina con nieve récord

La histórica nevada que afecta a la cordillera de Mendoza continúa generando complicaciones en la alta montaña, con rutas cerradas, vecinos colaborando para evitar quedar aislados y una acumulación de nieve que ya es considerada récord. Aunque la prioridad sigue siendo resguardar a los habitantes y visitantes, el fenómeno también despierta expectativas positivas para la actividad turística una vez que mejoren las condiciones.

Los pronósticos indican que el temporal persistirá, con algunas pausas, hasta el 1 o 2 de agosto. Durante ese período, las autoridades mantendrán un monitoreo permanente de la situación para evaluar cuándo será posible restablecer la circulación hacia los principales centros turísticos de montaña, informó Los Andes.

❄️🏔️ #Mendoza ¡Nevada en Manzano Histórico! 🌨️ El temporal sigue dejando postales increíbles en distintos puntos de la provincia. Así se vive la nieve en uno de los destinos más emblemáticos del Valle de Uco. pic.twitter.com/Jv6D9AUtfe — Aconcagua Radio (@Aconcagua_radio) July 21, 2026

Foto: Bruno Brachetta.

Centros de esquí afectados

En Penitentes y Los Puquios, ubicados sobre la Ruta Nacional 7, las actividades permanecen suspendidas debido a la intensidad de las nevadas. En algunos sectores se registran entre dos y tres metros de nieve acumulada sobre la calzada, lo que impide el acceso de vehículos y visitantes.

Como consecuencia, el tránsito solo está habilitado hasta Uspallata, mientras continúa cerrado el corredor internacional hacia Chile. La restricción alcanza tanto a particulares como al transporte turístico y de cargas, situación que se mantiene desde hace varios días.

USPALLATA, MENDOZA, HOY Un paseo por la nieve (Instagram UspallataMendoza) pic.twitter.com/gVR7VWVf9B — ECOLógicos Unidos 🇦🇷💙 (@ecologicosmza) July 20, 2026

Un panorama algo más favorable se presenta en Las Leñas, donde el inicio de las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires impulsó la llegada de turistas. Además, las recientes nevadas permitieron habilitar sectores del complejo que no estaban previstos al comienzo de la temporada.

#Mendoza Gendarmería evacuó a turistas y pobladores varados por el temporal de nieve en alta montaña Los funcionarios desplegaron un operativo de rescate utilizando un vehículo técnico especializado Hägglunds de tracción oruga doble adaptado para bajas temperaturas pic.twitter.com/hIKO02jxxG — Gendarmería Nacional (@gendarmeria) July 20, 2026

Expectativas para la temporada

Sin embargo, en el centro de esquí del sur mendocino la operación se define jornada tras jornada, ya que depende tanto de la cantidad de nieve acumulada como del riesgo que representan las condiciones meteorológicas para visitantes y trabajadores.

Foto: Lito Calabrese.

Mientras tanto, los habitantes de las villas cordilleranas cercanas a Penitentes y Los Puquios continúan organizándose para ayudarse mutuamente y evitar quedar completamente aislados por la nieve. En varios sectores, las viviendas permanecen rodeadas por grandes acumulaciones, lo que dificulta la movilidad y las tareas cotidianas.

La Nieve llegó con fuerza a Las Leñas, Malargue, Mendoza, Argentina. 🇦🇷💙❄️☃️ Fotos de Deborah Hermosilla pic.twitter.com/aok1xhE5r7 — Red Turismo Argentina (@turisargentina) July 20, 2026

Pese a las complicaciones actuales, la importante cantidad de nieve acumulada genera expectativas en el sector turístico. Una vez superado el temporal y restablecidos los accesos, las condiciones podrían favorecer una de las mejores temporadas de nieve de los últimos años en los centros invernales de Mendoza.