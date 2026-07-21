 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

La nevada histórica dejó impactantes postales y cubrió la cordillera mendocina con nieve récord

La histórica nevada en la cordillera de Mendoza dejó acumulaciones récord y obligó a mantener cerrado el paso internacional. Mientras la prioridad sigue siendo la seguridad, el sector turístico espera que la abundante nieve impulse la temporada invernal.

21 de Julio de 2026
Las fotos que muestran el temporal.
Las fotos que muestran el temporal. Foto: Lito Calabrese.

La histórica nevada en la cordillera de Mendoza dejó acumulaciones récord y obligó a mantener cerrado el paso internacional. Mientras la prioridad sigue siendo la seguridad, el sector turístico espera que la abundante nieve impulse la temporada invernal.

La histórica nevada que afecta a la cordillera de Mendoza continúa generando complicaciones en la alta montaña, con rutas cerradas, vecinos colaborando para evitar quedar aislados y una acumulación de nieve que ya es considerada récord. Aunque la prioridad sigue siendo resguardar a los habitantes y visitantes, el fenómeno también despierta expectativas positivas para la actividad turística una vez que mejoren las condiciones.

 

Los pronósticos indican que el temporal persistirá, con algunas pausas, hasta el 1 o 2 de agosto. Durante ese período, las autoridades mantendrán un monitoreo permanente de la situación para evaluar cuándo será posible restablecer la circulación hacia los principales centros turísticos de montaña, informó Los Andes.

Foto: Bruno Brachetta.
Foto: Bruno Brachetta.

Centros de esquí afectados

 

En Penitentes y Los Puquios, ubicados sobre la Ruta Nacional 7, las actividades permanecen suspendidas debido a la intensidad de las nevadas. En algunos sectores se registran entre dos y tres metros de nieve acumulada sobre la calzada, lo que impide el acceso de vehículos y visitantes.

Como consecuencia, el tránsito solo está habilitado hasta Uspallata, mientras continúa cerrado el corredor internacional hacia Chile. La restricción alcanza tanto a particulares como al transporte turístico y de cargas, situación que se mantiene desde hace varios días.

Un panorama algo más favorable se presenta en Las Leñas, donde el inicio de las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires impulsó la llegada de turistas. Además, las recientes nevadas permitieron habilitar sectores del complejo que no estaban previstos al comienzo de la temporada.

Expectativas para la temporada

 

Sin embargo, en el centro de esquí del sur mendocino la operación se define jornada tras jornada, ya que depende tanto de la cantidad de nieve acumulada como del riesgo que representan las condiciones meteorológicas para visitantes y trabajadores.

Foto: Lito Calabrese.
Foto: Lito Calabrese.

Mientras tanto, los habitantes de las villas cordilleranas cercanas a Penitentes y Los Puquios continúan organizándose para ayudarse mutuamente y evitar quedar completamente aislados por la nieve. En varios sectores, las viviendas permanecen rodeadas por grandes acumulaciones, lo que dificulta la movilidad y las tareas cotidianas.

Pese a las complicaciones actuales, la importante cantidad de nieve acumulada genera expectativas en el sector turístico. Una vez superado el temporal y restablecidos los accesos, las condiciones podrían favorecer una de las mejores temporadas de nieve de los últimos años en los centros invernales de Mendoza.

Temas:

mendoza cordillera nevada postales
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso