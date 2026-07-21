La provincia invita a las familias a celebrar el Día de las Infancias con una jornada especial en Plaza Mansilla

Será el próximo 8 de agosto, a partir de las 12, la explanada de Casa de Gobierno. En el Día de las Infancias habrá una feria de emprendedores, actividades recreativas, espectáculos y una campaña solidaria.
El próximo 8 de agosto, a partir de las 12, la explanada de Casa de Gobierno será escenario de Entre Gurises, una propuesta organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano para celebrar el Día de las Infancias con una feria de emprendedores, actividades recreativas, espectáculos y una campaña solidaria.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa) y el Instituto Autárquico Provincial de Seguros de Entre Ríos (Iapser), con la participación de distintos organismos provinciales que sumarán propuestas recreativas, educativas y culturales para toda la familia. La propuesta incluirá una feria en la que estará presente la marca colectiva Manos Entrerrianas, con más de 70 stands de emprendedores de distintos puntos de Entre Ríos. También participarán emprendimientos del programa + Autonomía del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), La Juventud Emprende, el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) y Formarte, del Hogar de Cristo.
Los niños serán los protagonistas de la jornada. Habrá una gran kermés, espacios lúdicos, actividades recreativas, propuestas participativas y espectáculos en vivo para disfrutar en familia. Entre ellos se presentará Guerreras Poderosas, con una propuesta especialmente pensada para las infancias.
Además, distintos organismos provinciales ofrecerán actividades durante toda la tarde. Participarán el Ministerio de Salud, con un espacio informativo y lúdico; la Secretaría de Cultura, a través del Museo, con juegos y animación; Industrias Culturales; Copnaf; la Dirección de Juventud; el Instituto Becario, mediante el programa Educando en Movimiento; Atención y Participación Ciudadana; el Consejo General de Educación, con la participación de centros de estudiantes voluntarios; y Vialidad Provincial, que acompañará el desarrollo del escenario.
Como parte de la propuesta también se llevará adelante una colecta solidaria de juguetes, en buen estado, que luego llegarán a comedores comunitarios de distintas localidades para que más niños puedan celebrar su día. La actividad será libre y gratuita e invita a las familias a compartir una tarde de encuentro, juegos y solidaridad, poniendo a los niños en el centro de una propuesta que también promueve el trabajo de emprendedores y el compromiso colectivo con quienes más lo necesitan.