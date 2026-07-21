"Con una fecha de TC invertimos todo en el negocio", aseguraron desde una despensa de Sauce Montrull

La previa del Turismo Carretera en Paraná ya comenzó a sentirse en Sauce Montrull, donde los comerciantes esperan con expectativa la llegada de las peñas que acampan varios días antes de la competencia. Para los negocios de la zona, el movimiento representa una de las mejores oportunidades del año para incrementar las ventas, aunque también consideran positivo que existan reglas claras para garantizar la convivencia con los vecinos.

El cierre de la etapa regular del Turismo Carretera se disputará el fin de semana del 22 y 23 de agosto en el Autódromo Ciudad de Paraná, y desde hace semanas comenzaron a delimitarse las parcelas donde se instalarán los fanáticos.

En ese contexto, una despensa ubicada frente al circuito se prepara para recibir a cientos de visitantes, tal como ocurre cada temporada.

"Con una fecha de TC invertimos todo en el negocio"

Antonela y Juan Pablo, responsables de una despensa de Sauce Montrull, contaron que el crecimiento del emprendimiento estuvo directamente relacionado con la llegada del Turismo Carretera.

Explicaron que inicialmente el lugar funcionaba únicamente como una leñería y que, tras la primera carrera disputada en Paraná, decidieron reinvertir todas las ganancias para ampliar el negocio.

"Toda esa plata que se hizo con una fecha de TC fue para invertir en el negocio. Ahí arrancamos con dos heladeras solamente con cervezas, gaseosas y algunas cosas", recordó Antonela al recordar el consejo de su suegro, quien puso el primer capital para iniciar con la leñería.

Actualmente se preparan para vivir su tercera edición como despensa.

Cuatro días sin cerrar y ventas récord

Durante la previa de la competencia, el comercio permanece abierto prácticamente de manera ininterrumpida. "Arrancamos desde el jueves hasta el domingo. No cerramos, nos turnamos entre toda la familia y estamos trabajando a full", contaron.

Turismo Carretera en Paraná: acordaron nuevas reglas para las peñas que acampan frente al autódromo

Según explicaron, la carrera representa el momento del año en el que logran obtener una diferencia económica importante. "Ahí se hace la diferencia. Hay que estar preparados porque realmente se trabaja muchísimo", afirmó Juan Pablo.

Además de la venta de alimentos y bebidas, el negocio se convirtió en una verdadera proveeduría para quienes acampan en las inmediaciones del autódromo.

Agua, hielo, leña y bebidas, los productos más buscados

Los comerciantes señalaron que el producto más vendido durante esos días no son precisamente las bebidas alcohólicas, sino el agua mineral . "Llevan bidones de agua, botellas de 1.5 litros, leña, carbón, hielo, descartables, bebidas y todo lo necesario para cocinar y acampar", explicaron.

Recordaron incluso que durante la edición anterior agotaron buena parte del stock disponible. "El año pasado fue una locura. Bajamos dos pallets completos de gaseosas de dos litros y cuarto. También vendimos muchísimo hielo y cerveza", señalaron.

Para responder a la demanda, trabajan junto a proveedores de hielo que instalan cámaras de frío especiales durante los días de la competencia.

Respaldo al código de convivencia

Consultados sobre el reglamento que el Municipio de Sauce Montrull implementará este año para ordenar la convivencia entre las peñas y los vecinos, los comerciantes aseguraron no tener inconvenientes con la medida. "Nosotros no tenemos ningún problema porque es lo que nos ayuda y nos impulsa. Nos encanta porque conocemos gente de todos lados", afirmaron.

No obstante, consideraron que uno de los principales desafíos será la organización del tránsito sobre Ruta Nacional 12 y del ingreso de quienes acampen en las inmediaciones del autódromo.

También destacaron que muchos visitantes consultan previamente por los lugares disponibles y que incluso recomiendan reservar parcelas en ambos sectores habilitados.

Mientras tanto, Sauce Montrull comienza a prepararse para una nueva edición del Turismo Carretera, una competencia que no solo moviliza a miles de fanáticos del automovilismo, sino que también genera un fuerte impacto económico para los pequeños comercios de la zona.