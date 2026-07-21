Pantallas, camarotes VIP y boliche: el proyecto que analiza Gualeguaychú para el Carnaval

El Carnaval de Gualeguaychú podría incorporar una nueva modalidad de servicios exclusivos dentro del corsódromo. La Comisión organizadora analiza una propuesta para construir camarotes VIP inspirados en los espacios que funcionan en el Sambódromo Marquês de Sapucaí, en Río de Janeiro.

La iniciativa fue presentada por el productor correntino Esteban Centeno y todavía se encuentra en estudio. Cristhian Gómez, presidente del Club Juventud Unida e integrante de la Comisión del Carnaval, confirmó que el proyecto deberá ser sometido a votación.

La propuesta contempla la construcción de dos camarotes enfrentados en el sector de las tribunas de madera, antes de llegar a la zona conocida como Casa Rosada. También incluye un espacio con características de boliche y la colocación de más de 200 metros de pantallas LED.

Una propuesta inspirada en Río de Janeiro

Los camarotes del carnaval carioca ofrecen sectores diferenciados para observar el desfile, con servicios adicionales y una propuesta de entretenimiento paralela. El proyecto presentado en Gualeguaychú busca adaptar esa modalidad a las características y dimensiones del espectáculo entrerriano.

Desde Juventud Unida consideraron que la incorporación permitiría renovar la oferta disponible para el público. La intención también apunta a generar nuevos ingresos en un contexto de mayores dificultades económicas para las instituciones encargadas de preparar las comparsas.

“Queremos darle un vuelco al Carnaval hacia el crecimiento, porque lamentablemente cada año se va haciendo más complicado lo económico para cada club”, expresó Gómez. El dirigente agregó que se trata de una alternativa “renovadora” que podría resultar beneficiosa para el evento.

Los clubes deberán tomar una decisión

La aprobación no depende de una sola institución, ya que la Comisión del Carnaval del País está integrada por cinco clubes. Sus representantes deberán analizar las condiciones de la propuesta y definir mediante una votación si autorizan la incorporación de los nuevos sectores.

Juventud Unida ya manifestó interés en avanzar con la iniciativa, aunque todavía resta conocer la posición de las restantes entidades. Hasta que se complete esa instancia, la construcción de los camarotes VIP en Gualeguaychú continuará como un proyecto bajo evaluación.

Los plazos representan un factor central en la decisión porque, en caso de obtener el respaldo necesario, las tareas de infraestructura deberían comenzar próximamente. La magnitud de las instalaciones previstas obliga a resolver la propuesta con anticipación para poder completar las obras antes de la próxima edición.