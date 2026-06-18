El Carnaval de Gualeguaychú ya tiene fecha de inicio y confirmó su cronograma para 2027

El Carnaval de Gualeguaychú ya comenzó a diagramar su edición 2027 y confirmó las fechas que tendrá uno de los eventos turísticos y culturales más importantes del país.

La Comisión del Carnaval informó que la próxima temporada se pondrá en marcha el 9 de enero de 2027 y se desarrollará durante todos los sábados de enero y febrero en el corsódromo de la ciudad.

Además, el crono grama incluirá presentaciones especiales durante el fin de semana largo de Carnaval, uno de los períodos de mayor movimiento turístico en Entre Ríos y la región.

Con la confirmación de las fechas, la organización avanza en distintos aspectos vinculados a la planificación de la nueva edición.

Definen la producción comercial del evento

Mientras las comparsas continúan con los preparativos para la próxima temporada, también se encuentra en marcha el proceso para seleccionar a la empresa que tendrá a su cargo la comercialización y promoción del espectáculo.

Según informó R2820, las compañías interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 29 de junio, fecha establecida para avanzar con la evaluación de los proyectos.

La firma elegida será la encargada de desarrollar acciones vinculadas a la promoción y comercialización de la edición 2027 del Carnaval de Gualeguaychú.

Uno de los principales atractivos turísticos del verano

Cada temporada, el Carnaval de Gualeguaychú reúne a miles de espectadores provenientes de distintos puntos de Argentina y también de países vecinos.

El espectáculo se caracteriza por el despliegue de las comparsas, las carrozas, la música en vivo, los vestuarios y las puestas en escena que preparan durante todo el año los clubes participantes.

Las agrupaciones trabajan durante meses en el diseño de sus temáticas, coreografías y estructuras, que luego son evaluadas por un jurado durante las noches de competencia.