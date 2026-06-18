La baja natalidad permitiría cubrir toda la matrícula de nivel inicial sin nuevas salas

La baja natalidad en Argentina está modificando el panorama educativo y podría generar un escenario inédito en los próximos años. Según un informe reciente, desde 2027 no sería necesario construir nuevos jardines de infantes para garantizar vacantes a todos los niños de entre 3 y 5 años.

El estudio de Argentinos por la Educación señala que la disminución sostenida de los nacimientos redujo significativamente la cantidad de niños en edad de asistir al nivel inicial, lo que permitiría aprovechar la infraestructura ya existente para ampliar la cobertura educativa.

La proyección surge a partir del análisis de la evolución demográfica, la matrícula escolar y la disponibilidad de vacantes en todo el país.

La población infantil cayó un 31% en menos de una década

El informe indica que la baja natalidad provocó una reducción del 31% en la población de niños de entre 3 y 5 años entre 2016 y 2025.

Durante ese período, la cantidad de chicos en esa franja etaria pasó de 2,25 millones a 1,56 millones.

La matrícula de jardines de infantes también registró una disminución, aunque en menor proporción, con una caída del 12% en los últimos años.

Esta combinación de menos niños y una oferta educativa relativamente estable generó una mejora en la disponibilidad de vacantes.

Cobertura cercana al 100% en 2027

De acuerdo con las estimaciones, si la infraestructura actual se utiliza plenamente y la cantidad de vacantes se mantiene sin cambios, la cobertura nacional podría acercarse al 100% en las salas de 3, 4 y 5 años.

El estudio sostiene que en 18 de las 24 provincias argentinas la capacidad instalada sería suficiente para ofrecer un lugar a todos los niños de esas edades.

Sin embargo, los especialistas advierten que disponer de vacantes no garantiza automáticamente que todos los chicos asistan al sistema educativo. La distribución geográfica de la oferta y las dificultades de acceso en algunas regiones continúan siendo desafíos pendientes.