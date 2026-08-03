Tras quedar empantanado, Dibu Martínez llevó a lavar su camioneta y tuvo un gesto con los trabajadores

Dibu Martínez llevó a lavar su camioneta tras quedar en el barro durante una recorrida por la zona de Sierra de los Padres y volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales. El arquero de la Selección Argentina llegó a un lavadero, compartió un café con los trabajadores, accedió a fotografiarse con ellos y les regaló indumentaria oficial de la Albiceleste.

El episodio ocurrió luego del inconveniente que Emiliano Martínez había sufrido días atrás, cuando su vehículo quedó empantanado en un camino rural cercano a Sierra de los Padres, a pocos kilómetros de Mar del Plata. Aquella situación también se había viralizado después de que un hombre lo ayudara a sacar la camioneta del barro.

Tras recuperar el vehículo, el campeón del mundo recurrió a un lavadero para realizar una limpieza profunda. Desde el establecimiento compartieron imágenes de la visita y mostraron el estado en el que había quedado la camioneta.

El arquero de la Selección junto a la familia que lo rescató del barro

La sorpresa de los trabajadores

“Después de que se encajó, nos llamó y se vino para el lavadero. Se tomó su cafecito y después nos dejó algunos regalitos. ¡Un grande!”, expresaron desde el comercio mediante una publicación en Instagram.

Los empleados aprovecharon la inesperada visita para fotografiarse con el arquero. Martínez, además, les entregó un buzo oficial de la Selección Argentina como recuerdo del encuentro.

El comercio también realizó un video humorístico para contar lo sucedido. En las imágenes, el responsable del establecimiento preguntó a los trabajadores qué vehículo habían lavado durante su ausencia. “Nada, vino una camioneta que se quedó encajada y lavamos eso”, respondió uno de ellos, antes de que la grabación mostrara las fotografías junto al futbolista.

La publicación rápidamente comenzó a circular en las redes sociales y acumuló reacciones de usuarios que destacaron la naturalidad con la que el arquero compartió el momento con los empleados.

Martínez llegó al establecimiento vestido de manera informal, con gorro negro, camperón de la Selección Argentina, pantalón deportivo y zapatillas. Su presencia inicialmente pasó inadvertida para algunas personas hasta que fue reconocido por los trabajadores.

“Re humilde, el Dibujito se fue a lavar la chata” y “Exceso de tipazo. Llevaba un buzo para regalar a la gente”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en las redes después de difundirse las imágenes.

El antecedente de la camioneta empantanada

Días antes, el arquero había quedado atrapado con su camioneta en un camino rural de Sierra de los Padres cuando transitaba por la zona junto a su familia. El vehículo quedó hundido en el barro y necesitó asistencia para poder continuar el recorrido.

El hombre que colaboró para retirar la camioneta también recibió un obsequio del futbolista. El episodio tomó amplia repercusión y las imágenes del vehículo cubierto de barro circularon por distintas plataformas.

La situación, además, volvió a poner en discusión el estado de los caminos rurales de General Pueyrredón. Productores y vecinos de la zona sostuvieron que las dificultades para circular se profundizaron con las lluvias y reclamaron obras de mantenimiento.

Reclamos por los caminos rurales

Desde la Sociedad Rural de Mar del Plata señalaron que el deterioro de las trazas afecta no solamente a vehículos particulares, sino también al traslado de la producción agropecuaria, trabajadores, estudiantes y servicios esenciales.

La problemática adquiere especial relevancia por la actividad productiva de General Pueyrredón, donde funciona uno de los principales cinturones hortícolas del país. Los productores advirtieron que la imposibilidad de circular durante jornadas de lluvia puede dificultar la salida de mercadería perecedera hacia los mercados.

El inconveniente protagonizado por Dibu Martínez otorgó visibilidad nacional a esa situación. Sin embargo, esta vez el arquero volvió a ser noticia por una circunstancia más distendida: llevó a limpiar la camioneta, compartió un momento con los trabajadores y dejó regalos de la Selección antes de retirarse.