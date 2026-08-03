Dictaron prisión preventiva al chofer de plataforma acusado de retener a dos jóvenes en Paraná

El chofer de plataforma acusado de acosar y privar de la libertad a jóvenes pasajeras en Paraná permanecerá detenido durante 30 días en la Unidad Penal Nº 1. La medida fue dispuesta por el juez de Garantías Elvio Garzón mientras continúa la investigación.

La Fiscalía había solicitado la prisión preventiva al considerar necesario proteger a las denunciantes y evitar posibles interferencias en la recolección de testimonios y otras pruebas. El imputado tiene 48 años, es médico generalista y realizaba viajes mediante la aplicación Uber.

La defensa se opuso a su alojamiento en la cárcel y pidió que recuperara la libertad bajo determinadas restricciones. Como alternativa, solicitó que cumpliera arresto domiciliario en Corrientes, pero ambas propuestas fueron rechazadas.

Dos viajes bajo investigación

El primer episodio investigado ocurrió el 31 de julio al mediodía. Una joven solicitó un viaje desde el centro de Paraná hacia una cancha ubicada en la zona de Don Bosco y Gobernador Maya.

Según la denuncia, durante el recorrido el chofer de plataforma habría realizado comentarios sobre su cuerpo y preguntas que le provocaron temor. También se habría apartado del trayecto indicado en la aplicación con el argumento de que existían inconvenientes con el sistema de navegación.

La pasajera compartió su ubicación en tiempo real con un amigo y le comunicó lo que estaba sucediendo. Finalmente, logró salir del vehículo en la zona de Confederación Argentina y Bartolomé Zapata, después de observar a un policía en las inmediaciones.

Una segunda denuncia agravó su situación

La segunda presentación se produjo esa misma noche. Otra joven solicitó un traslado hacia avenida de las Américas, pero denunció que el conductor se desvió más de un kilómetro en dirección a Oro Verde.

La pasajera consiguió abandonar el automóvil y posteriormente comunicó lo sucedido. Los investigadores analizan las características de ambos recorridos para determinar si existió una modalidad reiterada de abordaje y retención.

Después de que uno de los casos fuera difundido en redes sociales, otras mujeres manifestaron haber atravesado situaciones similares. Esos testimonios deberán ser formalizados y evaluados dentro del expediente antes de establecer si guardan relación con los hechos investigados.

La investigación continuará durante su detención

El acusado había sido exonerado de la administración pública provincial en 2024, luego de una denuncia por acoso laboral en un centro de salud. También afronta otra investigación penal por una presunta estafa vinculada con la obra social provincial.

Durante los próximos 30 días, la Fiscalía buscará reunir testimonios, analizar los registros de los viajes y realizar los peritajes necesarios. La prisión preventiva no constituye una condena, sino una medida cautelar mientras avanza el proceso contra el chofer de plataforma.