Nuevo homicidio en Entre Ríos: asesinaron a un hombre en Gualeguaychú

El hecho se registró esta madrugada y hay un sospechoso detenido. La víctima, ya fue identificada. Era un hombre de 46 años.
En la madrugada de este lunes 3 de agosto, se registró un homicidio en la zona de calles España y Güemes de la ciudad de Gualeguaychú. La víctima fue identificada como Milo Benjamín Auzqui de 46 años.
Personal policial acudió al lugar tras un llamado por detonaciones de arma de fuego. Allí constataron la presencia de un hombre sin vida con un impacto de arma de fuego y hallaron vainas calibre .22.
Horas más tarde, se demoró a un sospechoso.
Sobre lo ocurrido, el subjefe de la Departamental Gualeguaychú, Comisario Mauricio Asler, confirmó a Elonce que el cuerpo tenía una herida de arma de fuego y el supuesto autor del hecho ya fue detenido.
En el marco de la investigación y por disposición de la autoridad judicial, se llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Yapeyú, donde se secuestró un teléfono celular y cartuchería de distintos calibres; sin embargo, el principal sospechoso no fue localizado en el domicilio.
Continuando con las tareas investigativas, el personal policial logró establecer que el presunto autor se encontraba oculto en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Blas Parera y Palavecino. Fue entonces que lograron detener a un joven de 23 años. Asimismo, se secuestraron municiones calibre .22 que fueron entregadas por la propietaria de la vivienda, quien manifestó que pertenecían al aprehendido, amigo de su hijo.
El arma utilizada para cometer el crimen aún no ha sido localizada y el detenido quedó alojado en la Jefatura Departamental a disposición de la justicia.
Asler indicó si bien se deben analizar los registros de cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el homicidio “con todo lo que hemos recolectado, hemos llegado al esclarecimiento del hecho”. Además, destacó el aporte de vecinos que permitieron localizar al autor.
La investigación fue coordinada por la Fiscalía interviniente a cargo de la fiscal Martina Cedrés y contó con la participación de personal de Comisaría Segunda, Subjefatura Departamental, Policía Científica, División Investigaciones e Inteligencia Criminal, División Drogas Peligrosas, Comando Radioeléctrico, Comisarías Primera y Octava, Grupo Especial y Delegado Judicial. Elonce.com