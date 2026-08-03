Video: un colectivo rozó un auto que frenó en seco y terminó contra un árbol

Un colectivo de la Línea 202 terminó incrustado contra un árbol después de rozar un automóvil que frenó bruscamente delante de la unidad. El accidente, ocurrido el sábado al mediodía en la localidad bonaerense de Berisso, dejó alrededor de 20 personas heridas y quedó registrado por una cámara de seguridad.

El siniestro se produjo sobre la Avenida del Petróleo, a la altura del Club Trabajadores de la Carne y cerca del predio del Tiro Federal. Por ese sector circulaban el transporte público y un Ford Ka, ambos en dirección a la prolongación de la avenida 60, que conecta Berisso con La Plata.

Las imágenes muestran que el automóvil se desplazaba por delante del micro cuando redujo repentinamente la velocidad. El conductor del transporte intentó reaccionar, pero no consiguió evitar el contacto con el vehículo.

El colectivo perdió el control y cruzó hacia la rambla

Luego de rozar al Ford Ka, el colectivo se desvió de su trayectoria, avanzó hacia la rambla y chocó de frente contra un árbol. El impacto provocó importantes daños en la parte delantera de la unidad y generó caídas y golpes entre quienes viajaban en su interior.

Alrededor de 20 personas sufrieron heridas de distinta consideración. La mayoría eran pasajeros del transporte público, aunque también se informó que al menos uno de los ocupantes del automóvil debió recibir asistencia médica.

UN COLECTIVO CHOCÓ A UN AUTO Y TERMINÓ INCRUSTADO CONTRA UN ÁRBOL Más de 20 pasajeros resultaron heridos luego de que un Ford Ka frenara de golpe delante de un colectivo de la línea 202 en Berisso. Ninguna de las víctimas sufrió lesiones de gravedad. La secuencia quedó… pic.twitter.com/5Skvixsnt0 — Clarín (@clarincom) August 2, 2026

La magnitud del accidente obligó a desplegar un operativo con nueve ambulancias, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil, agentes de Seguridad Vial y efectivos policiales. Los equipos sanitarios ingresaron a la unidad con camillas para atender y retirar a los pasajeros lesionados.

Trasladaron a los heridos y realizaron pericias

Parte de las personas afectadas fue trasladada hacia hospitales de la región para recibir estudios y atención médica. Pese a la violencia del impacto y a la cantidad de pasajeros involucrados, no se registraron víctimas fatales.

El tránsito permaneció restringido durante varias horas sobre la Avenida del Petróleo. Los vehículos tuvieron que circular lentamente mientras los servicios de emergencia asistían a los heridos y los peritos trabajaban en el lugar.

La investigación deberá establecer por qué el Ford Ka redujo la velocidad y determinar las responsabilidades en la secuencia. El video registrado desde el interior del colectivo será una de las pruebas analizadas para reconstruir el accidente.