Choque fatal en Paraná: preventiva en la cárcel para el conductor y pericia afirma que circulaba a 140 km/h

El choque fatal en Paraná que provocó la muerte de Estefanía María Fernanda Sosa, de 35 años, tuvo este domingo un avance judicial: Miguel Aníbal Núñez, conductor de la Toyota SW4 involucrada en el impacto, fue imputado y deberá cumplir 40 días de prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1.

Durante la audiencia se informó que una pericia preliminar estimó que la camioneta circulaba a aproximadamente 140 kilómetros por hora.

La audiencia de imputación se realizó en los Tribunales de Paraná, dio a conocer Reporte100.7. El fiscal Laureano Dato atribuyó al hombre de 44 años el delito de homicidio imprudente agravado por la conducción antirreglamentaria de un vehículo, al considerar como elementos de la acusación el exceso de velocidad y una alcoholemia positiva.

El juez hizo lugar al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal y ordenó que Núñez permanezca alojado durante 40 días en la cárcel de Paraná. La defensa había solicitado que cumpliera la medida bajo la modalidad de prisión domiciliaria, pero el planteo fue rechazado.

Una pericia estimó una velocidad de 140 km/h

Uno de los elementos incorporados durante la audiencia fue una pericia preliminar realizada mediante el escaneo de la Toyota SW4. Según se informó en Tribunales, ese procedimiento permitió estimar que la camioneta circulaba a unos 140 kilómetros por hora al momento del impacto.

El dato se incorporará a las restantes pruebas reunidas para determinar la mecánica del siniestro ocurrido en la intersección de avenida Circunvalación y Churruarín. La investigación continuará con nuevas pericias accidentológicas y otros estudios dispuestos por la Fiscalía.

Antes de que terminara la audiencia, Núñez tomó la palabra y pidió perdón tanto a la familia de la víctima como a la suya. Luego de la resolución judicial, se dispuso su traslado desde la Alcaidía de Tribunales hacia la Unidad Penal Nº1.

Cómo ocurrió el choque fatal en Paraná

El siniestro se produjo durante el sábado, cuando la Toyota SW4 conducida por Núñez circulaba de norte a sur por avenida Circunvalación. Al llegar a la intersección con calle Churruarín impactó contra una Renault Express en la que viajaban tres integrantes de una familia.

El utilitario era conducido por Gustavo Sosa, de 61 años, acompañado por su esposa, Carolina Gavilán, de 52, y la hija de ambos, Estefanía María Fernanda Sosa, de 35. Producto de la violencia del impacto, la joven falleció en el lugar, mientras sus padres resultaron heridos.

Según había explicado a Elonce el jefe de Operaciones de la Departamental Paraná de Policía, Jorge Pérez, los primeros elementos de la investigación indicaban que la Renault Express estaba detenida ante el semáforo cuando fue alcanzada desde atrás por la camioneta.

La familia se dirigía a trabajar

“El conductor de la Renault Express viajaba junto a su esposa y en la parte de atrás iba su hija de 35 años. Se dirigían a trabajar cuando, en circunstancias en las que aguardaban el paso del semáforo, en primera instancia surgiría que fueron embestidos desde atrás por una camioneta Toyota SW4”, había explicado Pérez a Elonce.

La familia había salido de su vivienda pocos minutos antes. Madre e hija se dirigían al asilo de adultos mayores San Vicente de Paúl, donde trabajaban, cuando ocurrió la colisión. “Viven a pocas cuadras del lugar del accidente, recién habían tomado la Circunvalación y el primer semáforo que aguardaban era el de calle Churruarín”, había detallado el funcionario policial.

Estefanía Sosa murió como consecuencia de las lesiones sufridas. Su madre presentó graves heridas y fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde continuaba internada en grave estado. Su evolución permanecía bajo seguimiento médico.

La investigación sobre el consumo de alcohol

Desde las primeras actuaciones, la Justicia también puso el foco sobre las condiciones en las que circulaba el conductor de la Toyota SW4. En el interior de la camioneta fueron encontradas varias botellas, circunstancia que llevó a profundizar las medidas destinadas a establecer si había consumido alcohol.

“Había varias botellas en el interior de la camioneta que impactó contra el utilitario que aguardaba su paso en el semáforo”, había señalado Pérez. La Policía aclaró entonces que ese hallazgo, por sí mismo, no permitía determinar si Núñez había ingerido bebidas alcohólicas antes de conducir.

Por ese motivo, la Fiscalía ordenó realizar extracciones de sangre y orina. En la audiencia de este domingo, el fiscal incluyó la alcoholemia positiva entre los elementos sobre los cuales sustentó la imputación, junto con el exceso de velocidad atribuido al conductor.

Pericias para reconstruir el impacto

El choque se produjo durante una jornada en la que se registraban precipitaciones en Paraná. Tras el impacto, efectivos policiales y personal especializado de Policía Científica trabajaron sobre ambos vehículos y realizaron distintos relevamientos en el lugar.

Núñez había sido detenido durante el sábado por disposición del fiscal Laureano Dato y trasladado esposado a la Alcaidía de Tribunales. Allí permaneció hasta la audiencia de este domingo, cuando la Justicia resolvió imponerle la prisión preventiva.

La causa continuará ahora con la incorporación de las pericias accidentológicas, los resultados de los estudios practicados y el análisis de los vehículos. Esos elementos buscarán determinar con precisión la velocidad, la mecánica del choque y las demás circunstancias que derivaron en la muerte de Estefanía Sosa y las graves lesiones sufridas por su madre.