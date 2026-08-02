Engañaron a una joven con una falsa oferta laboral y la encontraron muerta en Mar del Plata

Una joven de 25 años fue encontrada muerta en una playa de la zona sur de Mar del Plata, luego de haber acudido a una supuesta entrevista de trabajo coordinada mediante Facebook. El cuerpo estaba envuelto en una sábana y oculto debajo de un contenedor.

La víctima fue identificada como Juana Mailén Antonich, madre de dos niñas de uno y seis años. Su familia indicó que buscaba empleo y que había recibido una propuesta para trabajar en un supuesto establecimiento ubicado en Punta Mogotes.

Según relató su madre con la Agencia NA, durante la conversación le solicitaron una fotografía para tramitar un presunto carnet de ingreso y le indicaron que debía presentarse en un lugar denominado “Balneario Punta Mogotes Cero”. La mujer sostuvo que ese establecimiento no existe y consideró que la convocatoria fue utilizada para engañarla.

Dos sospechosos fueron detenidos

La Policía detuvo a dos hombres de 26 y 27 años que, de acuerdo con la información conocida, fueron encontrados quemando pertenencias a pocos metros del lugar donde apareció el cuerpo. Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras se intenta establecer su posible participación.

La causa está a cargo del fiscal Carlos Russo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 de Mar del Plata. Los investigadores buscan registros de cámaras de seguridad que permitan reconstruir el recorrido de la joven y esperan los resultados de la autopsia para determinar las causas y circunstancias de la muerte.

“A ella la contactaron porque estaba buscando trabajo. Tiene dos hijas y necesitaba trabajar”, manifestó María, madre de la víctima. También aseguró que su hija fue trasladada en un remis hasta la zona donde presuntamente la esperaban otras personas.

La familia cuestionó la respuesta policial

Al perder contacto con Antonich, sus familiares intentaron denunciar su desaparición en la Comisaría 16. Según afirmaron, no les recibieron inicialmente la presentación y les indicaron que debían esperar.

Ante esa situación, una amiga ingresó a la cuenta de Facebook de la joven y encontró la conversación vinculada con la supuesta propuesta laboral. Esos mensajes permitieron reconstruir parte del recorrido hasta una playa del sur de Mar del Plata, donde comenzó la búsqueda familiar.

“Mi hijo encontró a su hermana. Debajo de uno de esos contenedores estaba envuelta en una sábana”, expresó la madre, quien cuestionó la actuación policial durante las primeras horas posteriores a la desaparición.

La mujer también pidió extremar las precauciones frente a ofrecimientos laborales realizados por redes sociales. “Si las citan para una propuesta de trabajo en ese lugar o las pasa a buscar un remisero como parte del trabajo, desconfíen”, advirtió. La investigación continúa para determinar cómo fue contactada la víctima, quiénes participaron del encuentro y qué ocurrió desde que salió de su domicilio.