Concordia: detuvieron a un joven y recuperaron elementos que habían sido robados

Personal de Comisaría Segunda de Concordia llevó adelante un allanamiento con resultado positivo durante la mañana de este sábado, en el marco de una investigación por una causa de robo agravado. El operativo permitió detener a un joven de 20 años y recuperar elementos que habían sido denunciados como sustraídos.

La medida judicial se concretó en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Coronel Navarro y Avellaneda, entre las 09:15 y las 11:00, luego de una orden de allanamiento y detención dispuesta por la Justicia.

Detención y secuestro de elementos sustraídos

Durante el procedimiento, los efectivos lograron detener al joven, sobre quien pesaba un mandamiento vigente de búsqueda y detención relacionado con la investigación.

Foto: Jefatura Departamental Concordia

Asimismo, se procedió al secuestro de distintos elementos vinculados a los hechos denunciados, entre ellos un teléfono celular Motorola Moto E15 con cargador, cinco pares de zapatillas de las marcas Nike y Adidas, una billetera símil cuero, una olla Essen con tapa y accesorios sin uso, además de un alargue, entre otros objetos.

La investigación se inició por hechos denunciados el 30 de julio

Las medidas judiciales se realizaron en el marco de dos denuncias radicadas el pasado 30 de julio. En uno de los casos, una persona informó que al llegar a su domicilio constató que desconocidos habían sustraído distintos elementos de su propiedad.

Foto: Jefatura Departamental Concordia

El segundo episodio, atribuido al mismo sujeto detenido, corresponde a la denuncia realizada por una mujer, quien manifestó que alrededor de las 07:00 un hombre habría intentado cometer una sustracción, aunque no logró concretarla.

Intervino el fiscal Dr. Tomás Tscherning, quien dispuso las actuaciones correspondientes tras el procedimiento realizado por la Policía de Entre Ríos.

Allanamientos en Concordia por amenazas: secuestraron cocaína y detuvieron a cuatro personas

Los procedimientos fueron realizados por personal de Comisaría Primera en dos viviendas de la ciudad. La investigación por amenazas derivó en el secuestro de estupefacientes, celulares y dinero en efectivo.

Dos allanamientos realizados por personal de Comisaría Primera de Concordia, en el marco de una causa por amenazas, finalizaron con el secuestro de envoltorios con cocaína, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Además, cuatro personas quedaron aprehendidas por una causa vinculada al narcomenudeo.

Los operativos se llevaron a cabo luego de órdenes de allanamiento dispuestas por el Juzgado de Garantías N.º 1, en el marco de una investigación que inicialmente se había iniciado por amenazas.

Secuestraron cocaína, celulares y dinero

Durante los procedimientos realizados en dos viviendas de Concordia, los efectivos policiales encontraron y secuestraron envoltorios que contenían cocaína, cinco teléfonos celulares y la suma de 160.300 pesos en efectivo.

Tras el hallazgo de los elementos, se dio intervención a las áreas correspondientes y se informó lo ocurrido al fiscal de turno, Dr. José Arias, quien quedó a cargo

de las medidas judiciales.

Cuatro aprehendidos por tenencia de drogas

Luego de analizar los elementos reunidos durante los allanamientos, el fiscal dispuso la aprehensión de tres mujeres y un hombre por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación continúa su curso con la realización de las actuaciones de rigor para establecer las responsabilidades y circunstancias relacionadas con el hecho.