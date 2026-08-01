Un hombre agredió a su expareja y un familiar con un arma blanca: fue detenido

Un ataque con arma blanca dejó heridas a una adolescente y a su prima durante la madrugada. La Policía inició una investigación tras detectar un video del hecho y detuvo al acusado luego de un allanamiento.
Un ataque con arma blanca contra una adolescente y su prima derivó este sábado en la detención de un hombre en el departamento Federación. La Policía tomó conocimiento del episodio durante la mañana a partir de un video difundido públicamente y, ante la gravedad de las imágenes, inició actuaciones de oficio que permitieron localizar a las víctimas y posteriormente detener al presunto agresor.
Según informó la Jefatura Departamental Federación, en el video podía observarse a un hombre mayor de edad agrediendo con un elemento cortante a personas que se encontraban en una vivienda. A partir de esas imágenes, los efectivos comenzaron las tareas investigativas para establecer dónde había ocurrido el episodio y quiénes habían resultado afectados.
Los policías consiguieron localizar el domicilio de las damnificadas, ubicado en inmediaciones posteriores de un supermercado de la zona. Al entrevistarlas, las jóvenes relataron lo sucedido durante la madrugada y posteriormente formalizaron la denuncia penal.
Una discusión habría precedido al ataque
De acuerdo con el testimonio aportado por las víctimas, el episodio comenzó luego de una discusión verbal. En ese contexto, el acusado habría adoptado una actitud hostil y posteriormente atacado con un arma blanca a las dos jóvenes.
Una de las víctimas es una adolescente que había mantenido sido pareja del acusado. La segunda damnificada es una prima de la menor, quien también fue alcanzada durante la agresión.
Como consecuencia del ataque, la adolescente sufrió una lesión en la zona de una rodilla. Su familiar, en tanto, presentó una herida de similares características en el antebrazo izquierdo, según detalló oficialmente la Policía.
Los videos fueron incorporados como prueba
Durante la intervención policial, las damnificadas aportaron fotografías y registros audiovisuales relacionados con lo ocurrido. Esos elementos fueron incorporados a las actuaciones iniciadas por el hecho.
Las víctimas también radicaron formalmente la denuncia penal, lo que permitió avanzar con las medidas judiciales correspondientes. El fiscal en turno fue informado acerca de las circunstancias denunciadas y de los elementos reunidos durante las primeras diligencias.
A partir de las actuaciones, la Fiscalía dispuso una orden de allanamiento y registro domiciliario sobre una vivienda vinculada con el sospechoso. El procedimiento fue llevado adelante por personal dependiente de la Jefatura Departamental Federación.
Allanaron una vivienda y detuvieron al acusado
Los efectivos procedieron a la inmediata detención del hombre señalado como autor de la agresión. El acusado fue examinado por el médico policial de turno, tal como establecen los procedimientos correspondientes para este tipo de intervenciones.
Posteriormente, quedó alojado en dependencias de la Jefatura Departamental Federación y a disposición de la Justicia interviniente, mientras continuaban las actuaciones vinculadas con la denuncia.