Día de la Pachamama: celebraron con rituales, música y solidaridad en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

REDACCIÓN ELONCE
La propuesta reunió ceremonias ancestrales, danzas folclóricas, música en vivo y una colecta solidaria de alimentos, útiles y juguetes para merenderos de Paraná.
El Centro Cultural Juan L. Ortiz fue escenario este viernes de una celebración por el Día de la Pachamama que combinó rituales de agradecimiento a la Madre Tierra, espectáculos artísticos, clases de danza y una campaña solidaria destinada a colaborar con merenderos de Paraná.
La actividad, organizada al aire libre, se desarrolló desde las 19 hasta las 23 y convocó a vecinos que participaron de las ceremonias tradicionales, compartieron la clásica caña con ruda y disfrutaron de una nutrida programación cultural.
Un ritual para agradecer a la Madre Tierra
Una de las organizadoras, Mavi García, explicó que el encuentro tuvo como eje el agradecimiento a la Pachamama y la revalorización de las tradiciones ancestrales. En ese sentido, sostuvo que el objetivo fue "intencionar, agradecer a nuestra Madre Tierra" y transmitir esas costumbres a las nuevas generaciones para que comprendan la importancia de preservar el ambiente.
Durante la jornada también se realizó un ritual colectivo de agradecimiento acompañado por música y danzas folclóricas.
En otro tramo de la entrevista, García advirtió sobre las problemáticas ambientales actuales y expresó su rechazo a iniciativas que, a su entender, podrían poner en riesgo los territorios naturales. "La tierra no es una mercancía, la tierra es identidad, memoria", afirmó, al tiempo que llamó a tomar conciencia sobre las políticas necesarias para proteger el ambiente y los bienes comunes.
Música, danza y siete chacareras
Por su parte, Dayana, otra de las organizadoras, contó que la entrada al evento consistió en la donación de un alimento no perecedero, útiles escolares o juguetes, que serán entregados a distintos merenderos de la ciudad.
Además, explicó que los asistentes fueron recibidos con una bebida tradicional del norte argentino y detalló que la programación incluyó una ceremonia colectiva con siete chacareras y siete intenciones compartidas, una clase abierta de esa danza, la actuación del dúo Sendero y la participación del grupo folclórico paranaense El Bastión.