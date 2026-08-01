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Día de la Pachamama: celebraron con rituales, música y solidaridad en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

La propuesta reunió ceremonias ancestrales, danzas folclóricas, música en vivo y una colecta solidaria de alimentos, útiles y juguetes para merenderos de Paraná.

1 de Agosto de 2026
Se celebró el Día de la Pachamama en el Juan L. Ortiz
Se celebró el Día de la Pachamama en el Juan L. Ortiz Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La propuesta reunió ceremonias ancestrales, danzas folclóricas, música en vivo y una colecta solidaria de alimentos, útiles y juguetes para merenderos de Paraná.

El Centro Cultural Juan L. Ortiz fue escenario este viernes de una celebración por el Día de la Pachamama que combinó rituales de agradecimiento a la Madre Tierra, espectáculos artísticos, clases de danza y una campaña solidaria destinada a colaborar con merenderos de Paraná.

 

La actividad, organizada al aire libre, se desarrolló desde las 19 hasta las 23 y convocó a vecinos que participaron de las ceremonias tradicionales, compartieron la clásica caña con ruda y disfrutaron de una nutrida programación cultural.

Un ritual para agradecer a la Madre Tierra

 

Una de las organizadoras, Mavi García, explicó que el encuentro tuvo como eje el agradecimiento a la Pachamama y la revalorización de las tradiciones ancestrales. En ese sentido, sostuvo que el objetivo fue "intencionar, agradecer a nuestra Madre Tierra" y transmitir esas costumbres a las nuevas generaciones para que comprendan la importancia de preservar el ambiente.

 

Durante la jornada también se realizó un ritual colectivo de agradecimiento acompañado por música y danzas folclóricas.

 

En otro tramo de la entrevista, García advirtió sobre las problemáticas ambientales actuales y expresó su rechazo a iniciativas que, a su entender, podrían poner en riesgo los territorios naturales. "La tierra no es una mercancía, la tierra es identidad, memoria", afirmó, al tiempo que llamó a tomar conciencia sobre las políticas necesarias para proteger el ambiente y los bienes comunes.

Música, danza y siete chacareras

 

Por su parte, Dayana, otra de las organizadoras, contó que la entrada al evento consistió en la donación de un alimento no perecedero, útiles escolares o juguetes, que serán entregados a distintos merenderos de la ciudad.

 

Además, explicó que los asistentes fueron recibidos con una bebida tradicional del norte argentino y detalló que la programación incluyó una ceremonia colectiva con siete chacareras y siete intenciones compartidas, una clase abierta de esa danza, la actuación del dúo Sendero y la participación del grupo folclórico paranaense El Bastión.

Celebración por el día de la Pachamama en el centro cultural Juan L. Ortíz

Temas:

Día de la Pachamama Juan L. Ortiz
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