Alan Velasco respondió al interés de Tigres y definió su postura sobre su futuro en Boca

Alan Velasco fue contactado por Tigres de México, que busca reemplazar a Ángel Correa. El futbolista no tendría intenciones de marcharse y priorizaría continuar en Boca, aunque el club podría analizar una oferta importante.
Alan Velasco quedó en el centro del mercado de pases luego de que Tigres de México manifestara su interés en contratarlo para reemplazar a Ángel Correa, quien dejó el conjunto mexicano para incorporarse a River. Sin embargo, el futbolista de 24 años no tendría intenciones de abandonar Boca y su prioridad sería continuar en el Xeneize.
El contacto inicial se produjo entre representantes de Tigres y el entorno del jugador, con el objetivo de conocer su situación contractual y transmitirle formalmente el interés. Desde el lado del mediocampista dejaron trascender que ni siquiera se habría avanzado hacia una conversación para escuchar las condiciones económicas de una eventual propuesta.
La institución mexicana tampoco realizó hasta el momento una oferta formal a Boca. Aunque el futbolista oriundo de Quilmes no fue declarado transferible, la dirigencia xeneize tampoco descartaría analizar una propuesta si las cifras resultaran suficientemente atractivas.
Tigres busca un reemplazante para Ángel Correa
El interés del conjunto mexicano surgió luego de la salida de Correa rumbo a River. Tigres necesita encontrar un reemplazante para el delantero y colocó a Velasco entre las alternativas consideradas para reforzar su plantel.
El club mexicano recibió alrededor de 15 millones de dólares por la transferencia de Correa al Millonario, una cifra que podría otorgarle margen económico para realizar una propuesta importante por el jugador de Boca.
Sin embargo, cualquier avance dependerá primero de que Velasco modifique su postura y acepte evaluar la posibilidad de continuar su carrera en México. Por el momento, el atacante priorizaría permanecer en el club de la Ribera.
La situación de Velasco en Boca
Velasco llegó a Boca a comienzos de 2025 procedente de Dallas, de la Major League Soccer (MLS). El Xeneize realizó entonces una importante inversión cercana a los 10 millones de dólares para concretar su incorporación.
Desde su llegada disputó 43 partidos y convirtió cuatro goles, aunque todavía no logró consolidarse definitivamente como una pieza indiscutida dentro del equipo. Uno de los episodios que marcó su etapa en el club fue el penal fallado frente a Alianza Lima.
Su situación deportiva volvió a estar bajo análisis con la llegada de Rodolfo Arruabarrena. En el debut oficial del entrenador, frente a Sarmiento, Velasco fue titular y convirtió un gol, aunque posteriormente perdió terreno dentro de la consideración del cuerpo técnico.
Corre desde atrás en la consideración de Arruabarrena
Actualmente, el mediocampista parece partir detrás de otros futbolistas en las preferencias del entrenador. Arruabarrena tiene a Tomás Aranda como una de sus principales alternativas para desempeñarse como enganche.
Para ocupar los extremos, el técnico también cuenta con Sebastián Villa y Leonel Flores. Ese escenario incrementó la competencia interna y redujo el protagonismo que Velasco había tenido en otros momentos.
Una señal de su actualidad se produjo en la revancha frente a O'Higgins. El exjugador de Dallas comenzó el encuentro entre los suplentes y no ingresó al campo de juego, incluso cuando Boca se encontraba en desventaja.
¿Puede Tigres volver a la carga?
Pese a la primera respuesta negativa del entorno del jugador, la posibilidad de una transferencia todavía no estaría completamente cerrada. Una eventual oferta económica importante podría modificar el escenario y llevar a Boca a evaluar la operación.
El Xeneize realizó una inversión cercana a los 10 millones de dólares cuando contrató a Velasco, por lo que cualquier negociación deberá contemplar el valor que el club pretende recuperar por su ficha.
Por el momento, no existieron conversaciones formales entre Boca y Tigres. La postura inicial de Alan Velasco fue continuar en el conjunto argentino, mientras el equipo mexicano analiza alternativas para utilizar parte de los recursos obtenidos por la transferencia de Ángel Correa y encontrar a su reemplazante.