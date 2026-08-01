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Deportes Primera Nacional

Patronato vence 3-1 a Quilmes en el Estadio Grella

Patronato le gana 3-1 a Quilmes en el Grella por la fecha 23 de la Primera Nacional. El Rojinegro necesita sumar para salir del descenso. ELONCE Radio & Stream FM 98.7 transmite en vivo.

1 de Agosto de 2026
Patronato vs Quilmes.
Patronato vs Quilmes. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Patronato le gana 3-1 a Quilmes en el Grella por la fecha 23 de la Primera Nacional. El Rojinegro necesita sumar para salir del descenso. ELONCE Radio & Stream FM 98.7 transmite en vivo.

Patronato gana 3-1 ante Quilmes este sábado en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en un encuentro correspondiente a la 23ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El partido comenzó a las 15.30 y es arbitrado por Lucas Comesaña. ELONCE Radio & Stream FM 98.7 transmite en vivo.

 

Finalizó el primer tiempo.

 

Franco Soldano fue amonestado.

 

A los 25 minutos, Maxi Rueda convirtió el tercer gol para el Rojinegro.

 

A los 14 minutos Quilmes reaccionó y consiguió descontar mediante Spetale.

 

A los 11 minutos, Valentín Pereyra convirtió el segundo para el conjunto paranaense.

 

El Rojinegro abrió el marcador a los 10 minutos, con un gol en contra de Romeo.

 

El Rojinegro afronta un compromiso de especial importancia en la pelea por la permanencia, después de haber caído a la zona de descenso directo. El conjunto dirigido por Marcelo Candia llegó a esta jornada con 22 puntos y ubicado en el penúltimo lugar de su grupo.

 

Quilmes, por su parte, inició la fecha con 24 unidades, apenas dos más que Patronato. Por esa razón, el duelo enfrenta a dos equipos necesitados de sumar para tomar distancia de los últimos puestos de la Zona B.

Los 11 confirmados de Patronato

 

Marcelo Candia dispuso como titulares a: Alan Sosa; Gabriel Díaz, Fernando Evangelista, Maximiliano Rueda, Federico Bravo; Fernando Moreyra, Franco Soldano, Alejo Miró, Diego Díaz, Juan Barinaga; y Valentín Pereyra.

Además, quedaron entre los suplentes Franco Rivasseau, Facundo Díaz, Facundo Heredia, Augusto Picco, Nahuel Genez, Gonzalo Salega, Valentín Villarreal, Renzo Reynaga y Hernán Rivero.

 

Patronato llegó al encuentro con tres bajas por lesión: Luciano Pacco, Brandon Cortés y Tomás Attis no pudieron estar a disposición del cuerpo técnico para enfrentar al Cervecero.

 

Así forma Quilmes

 

Quilmes: Marinelli; Vallejos, Romeo, Kippes, Bindella; Vega, Bolívar, Batista, Vera, Martínez; Spetale.

Suplentes: Glellel, Novillo, Ortega A., Ortega Th., Yangali, Colazo, Coronel, Bonacci y Lavezzi.

Temas:

Patronato Quilmes estadio Grella
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