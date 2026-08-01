Tras el temporal que causó inconvenientes, se brinda asistencia a las localidades afectadas

El temporal en Entre Ríos registrado durante la madrugada de este sábado provocó voladuras de techos, caída de postes de servicios públicos, anegamientos temporales y daños en infraestructura en diferentes localidades. Islas del Ibicuy fue el departamento más afectado y se registraron evacuaciones preventivas, aunque no hubo personas lesionadas, según informó el Gobierno provincial.

La Dirección de Defensa Civil, el Ministerio de Desarrollo Humano y otros organismos provinciales aseguraron que realizan un "seguimiento de la situación" y coordinaron la asistencia con los municipios afectados. Desarrollo Humano dispuso el "envío de módulos alimentarios, materiales destinados a reparar viviendas, colchones, frazadas e indumentaria".

De acuerdo con el relevamiento oficial, los principales inconvenientes estuvieron relacionados con los fuertes vientos y las precipitaciones. Además de los daños en viviendas, el fenómeno afectó instalaciones eléctricas y obligó a desplegar cuadrillas para recuperar el suministro en diferentes sectores.

Islas del Ibicuy, la zona más afectada

El departamento Islas del Ibicuy concentró las consecuencias más importantes del temporal. En la localidad de Ibicuy se produjeron voladuras parciales de techos en viviendas particulares y sus ocupantes se autoevacuaron preventivamente hacia casas de familiares.

También se registraron daños en una vivienda y una galería del barrio Arenas Blancas, mientras que el paredón del Polideportivo Municipal se derrumbó. A su vez, cayeron 11 postes de servicios públicos y se dispusieron cortes preventivos de tránsito en algunos sectores.

Personal de Enersa trabajó para reparar los daños y recuperar progresivamente el suministro eléctrico. Las tareas alcanzaron distintos sectores urbanos y rurales afectados por la tormenta.

Una familia fue evacuada en Villa Paranacito

En Villa Paranacito, una familia debió ser evacuada después de que el viento provocara la voladura completa del techo de su vivienda. El operativo fue coordinado entre el municipio, Bomberos Voluntarios y Prefectura Naval Argentina.

Los integrantes de la familia fueron trasladados a una residencia municipal, donde quedaron alojados mientras se evaluaban los daños ocasionados en el inmueble.

En Concordia, en tanto, se reportó una voladura de techo y caída de postes. En Paraná se produjeron anegamientos temporales de calzadas y voladuras parciales de chapas. Según el relevamiento de Defensa Civil, en el resto del territorio provincial no se comunicaron situaciones de gravedad.

Operativo para recuperar el suministro eléctrico

En paralelo con la asistencia a las familias damnificadas, Enersa desplegó un operativo para reparar los daños que el temporal produjo en instalaciones de alta y media tensión. Las fallas provocaron interrupciones del suministro eléctrico en diferentes puntos de Entre Ríos.

Según indicaron, las cuadrillas trabajaron durante la madrugada y la mañana de este sábado, pese a las condiciones meteorológicas adversas, y lograron restablecer el servicio en "la mayor parte de las zonas afectadas".

En Gualeguay, el suministro "quedó normalizado en el área urbana" y continúan las tareas en distribuidores y zonas rurales. En San Salvador, los equipos buscan acceder a distribuidores rurales afectados en Arroyo Lucas, Itatí y Los Sauces.

Trabajos en distintos departamentos

En Chajarí se realizan "reparaciones después del desenganche de una línea de alta tensión" que dejó fuera de servicio al alimentador Miraflores y al distribuidor rural de La Costa, en el departamento Feliciano. En Federal y Concordia continuaron los relevamientos para determinar el alcance de los daños.

En Colón, San José y Concepción del Uruguay, el suministro eléctrico ya había sido restablecido. Además, personal de la empresa provincial trabajaba para normalizar el servicio en sectores rurales de Ibicuy.

Las tareas en esa zona se concentraron especialmente en Puentes, Andrades, Ferrocarril, las estancias La Blanqueada y Tauer, y el sector de subterráneo Maglione.

Cuánto llovió durante el temporal

Según los registros recopilados por Defensa Civil, Concordia acumuló la mayor cantidad de lluvia, con 53 milímetros. Le siguieron Feliciano y Federación, ambas con 51 milímetros, y Federal, donde se contabilizaron 49.

En Ubajay se registraron 48 milímetros; Los Conquistadores, 47; Colón y San José, 46; Chajarí, 44; y San Jaime de la Frontera, 43 milímetros.

El Gobierno provincial informó que mantuvo "contacto permanente" con las autoridades locales para seguir la evolución de la situación, coordinar la asistencia a las familias damnificadas y atender las consecuencias que dejó el temporal en las diferentes localidades entrerrianas.