Cesaron las alertas en Entre Ríos y anticipan un marcado descenso de temperatura

Cesaron las alertas por tormentas en Entre Ríos que habían permanecido vigentes ante los fenómenos severos registrados entre la noche del viernes 31 de julio y la madrugada del sábado 1° de agosto. Con el avance del frente frío, comenzó a ingresar aire del sur y se esperaba una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas.

Las tormentas afectaron distintos sectores del centro-este del país y dejaron abundantes precipitaciones, fuertes ráfagas y daños materiales en diferentes localidades entrerrianas. Detrás del sistema comenzó a avanzar una masa de aire relativamente más fresca y seca que reemplazaría las condiciones templadas y húmedas de las jornadas anteriores.

En Paraná, las precipitaciones comenzaron durante la noche del viernes y continuaron durante el sábado. Hasta horas de la mañana se habían contabilizado alrededor de 48 milímetros de lluvia acumulada.

El frente frío avanzará hacia el norte

Durante el transcurso del sábado, la zona de mayor inestabilidad comenzaría a desplazarse hacia el Noreste argentino a medida que avanzara el frente frío.

En gran parte de la franja central del país, en tanto, se esperaba una estabilización progresiva del tiempo, acompañada por viento del sur y sudoeste, descenso de temperatura y disminución de la nubosidad.

Para Paraná, la mejora más significativa comenzaría a percibirse hacia la noche del sábado. El alejamiento del sistema que generó las tormentas permitiría que las condiciones se estabilizaran progresivamente.

Descenso de temperatura tras las tormentas

El ingreso del viento del sur marcaría también un cambio en las temperaturas después de las condiciones cálidas registradas durante el viernes, cuando el termómetro había alcanzado valores elevados para esta época del año.

Para este sábado se preveía una temperatura mínima de 15°C y una máxima cercana a los 21°C. El viento iría rotando durante la jornada y favorecería el ingreso de aire más fresco.

Con el correr de las horas, el descenso térmico comenzaría a hacerse más evidente y daría paso a condiciones más propias del invierno durante el cierre del fin de semana.

El sábado comenzó con lluvias en Paraná (foto Elonce)

Cómo estará el tiempo el domingo

El domingo presentaría un panorama considerablemente más estable, sin las alertas que habían alcanzado a Entre Ríos durante las horas anteriores.

La temperatura mínima prevista sería de alrededor de 11°C, mientras que la máxima alcanzaría los 20°C.

De esta manera, el ambiente se presentaría fresco durante las primeras horas y templado por la tarde, con condiciones meteorológicas más favorables luego del paso del frente de tormentas.

El pronóstico para el inicio de la semana

Para el lunes se anticipaba una temperatura mínima cercana a los 13°C y una máxima de aproximadamente 21°C, con cielo mayormente nublado y vientos leves.

El martes volvería a registrarse un descenso térmico, con condiciones más características del invierno y bajas probabilidades de precipitaciones.

De mantenerse las previsiones, las jornadas del lunes y martes se presentarían mayormente estables, luego de las intensas tormentas que marcaron el comienzo de agosto.

Desde el miércoles comenzaría un nuevo incremento de las temperaturas. Para esa jornada se estimaba una mínima de 11°C y una máxima que podría alcanzar los 23°C.

Las temperaturas volverán a subir en Paraná (foto Elonce)

El ascenso se profundizaría durante el jueves, cuando el termómetro podría acercarse nuevamente a los 27°C.

Además, las previsiones extendidas no anticipaban precipitaciones para esas jornadas. De esta manera, después de un comienzo de agosto marcado por tormentas severas y abundantes lluvias, Entre Ríos ingresaría en un período de mayor estabilidad meteorológica y con temperaturas nuevamente en ascenso.