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Camionero con 2,52 g/l de alcohol en sangre perdió el control y chocó contra un árbol en Chajarí

Un camión chocó un árbol y alcanzó el muro y la reja de una vivienda en Chajarí. El conductor tenía 2,52 g/l de alcohol en sangre.

1 de Agosto de 2026
Así quedó el camión.
Así quedó el camión.

REDACCIÓN ELONCE

Un camión chocó un árbol y alcanzó el muro y la reja de una vivienda en Chajarí. El conductor tenía 2,52 g/l de alcohol en sangre.

Un camionero alcoholizado chocó contra un árbol ubicado frente a una vivienda de Chajarí y el impacto evitó que el vehículo de gran porte avanzara contra la casa. El siniestro ocurrió aproximadamente a la 1 de este sábado y no hubo personas lesionadas.

El hecho se produjo cuando el camión transitaba por calle Almirante Brown y, al doblar hacia Estrada, por circunstancias que deberán determinarse, el conductor perdió el control del rodado.

En ese momento, el vehículo impactó contra un árbol situado frente a una vivienda. La colisión frenó la trayectoria del camión y evitó que terminara chocando directamente contra la estructura de la casa. Durante la secuencia también se produjeron daños en un muro y una reja del inmueble.

El estruendo alertó a los habitantes de la casa

 

Los moradores se encontraban dentro de la vivienda cuando escucharon un fuerte estruendo durante la madrugada. Al salir para observar qué había ocurrido, encontraron al camión detenido frente al domicilio, luego de haber impactado contra el árbol.

Hizo como un giro y un trompo, arrancando un árbol de cuajo”, indicó el propietario de la vivienda a Radio Chajarí al relatar cómo ocurrió el siniestro.

Personal policial trabajó en el lugar y realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor del camión. Según se precisó, el control arrojó un resultado de 2,52 gramos de alcohol por litro de sangre.

El árbol evitó que el camión llegara hasta la vivienda

 

Tras perder el control, el camión chocó contra el ejemplar y quedó frenado antes de alcanzar directamente la casa.

A pesar del fuerte impacto y de los daños materiales ocasionados en el sector, ninguna de las personas que se encontraba en la vivienda sufrió lesiones. Tampoco se reportaron heridos como consecuencia del siniestro.

Temas:

Chajarí camión Árbol
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