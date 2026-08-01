Video: un hombre se negó a bajar de un techo tras ser sorprendido por robo de limones

Un hombre habría ingresado al techo de una vivienda con intenciones de sustraer limones y luego intentó escapar por propiedades vecinas. Los residentes lo retuvieron hasta la llegada de la Policía. Un video registró cuando se negaba a bajar del techo.
Un hombre fue detenido durante la noche del viernes luego de que vecinos lo retuvieran cuando intentaba escapar por los techos de varias viviendas del barrio VICOER 11 de Paraná. Según la información policial, el sujeto habría ingresado a una propiedad con intenciones de sustraer limones y, al ser descubierto, trató de alejarse a través de inmuebles lindantes.
El episodio motivó la intervención de personal policial que realizaba tareas de seguridad y prevención en la zona. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al hombre sobre los techos y a un grupo de vecinos que aguardaba en las inmediaciones.
Intentó escapar por propiedades lindantes
De acuerdo con los primeros datos del procedimiento, el hombre habría ingresado inicialmente al techo de una vivienda para intentar sustraer limones. Tras ser advertida su presencia, comenzó a desplazarse por los techos de otras propiedades con la intención de escapar.
Los vecinos siguieron sus movimientos y finalmente lograron impedir que abandonara el sector hasta que arribaron los efectivos policiales.
El momento quedó registrado en un video
Parte de la situación quedó registrada en un video que posteriormente se conoció.
Las imágenes mostraron al hombre sobre uno de los techos mientras se negaba a descender pese a la presencia de los efectivos policiales.
En el lugar también se encontraban varios vecinos, quienes aguardaban que el sujeto bajara del inmueble y se mostraban ofuscados por la situación.
La Fiscalía ordenó su detención
Una vez controlada la situación, los policías comunicaron lo ocurrido a la Fiscalía en turno.
Tras conocer las circunstancias del procedimiento, la autoridad judicial dispuso la detención del involucrado.
Posteriormente, el hombre fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras continuaron las actuaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en el episodio.