Estafa telefónica en Paraná: detuvieron a un hombre acusado de robar 50 mil dólares

Una estafa telefónica en Paraná fue esclarecida luego de una investigación realizada por la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, que permitió identificar y detener a un hombre acusado de haber engañado a un adulto mayor y quedarse con 50 mil dólares. El hecho ocurrió el pasado 17 de julio en calle Ayacucho de la capital entrerriana.

Según informaron desde la fuerza policial, el delincuente utilizó la modalidad denominada “cambio de billetes”, una maniobra frecuente en la que los estafadores se comunican con sus víctimas haciéndose pasar por familiares o personas de confianza para convencerlas de entregar dinero u objetos de valor.

El subjefe de la División Delitos Económicos, Marcelo Hoffman, explicó que el acusado se comunicó con el hombre de 86 años y simuló ser un familiar cercano para generar confianza y concretar el engaño.

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La maniobra del “cambio de billetes”

De acuerdo con lo detallado por Hoffman, el estafador le aseguró al vecino que, por una supuesta nueva disposición del presidente de la Nación, era necesario realizar un cambio de billetes de moneda extranjera.

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La víctima, convencida de que se trataba de una comunicación legítima, entregó los ahorros que había reunido durante toda su vida en dólares. En total, el delincuente logró apoderarse de una suma cercana a los 50 mil dólares.

Tras advertir que había sido engañado, el adulto mayor realizó la denuncia correspondiente y se inició una investigación para intentar localizar al responsable del hecho y recuperar el dinero sustraído.

Investigación y allanamientos en San Juan

Luego de la denuncia, personal de la División Delitos Económicos comenzó con las tareas investigativas de campo y trabajó en conjunto con la División 911, cuyos aportes fueron fundamentales para avanzar en la causa.

A partir del análisis de imágenes y otros elementos obtenidos durante la investigación, los efectivos lograron identificar al sospechoso, un hombre oriundo de la provincia de San Juan.

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Con la autorización de la fiscal Sofía Patat, durante este viernes se realizaron dos allanamientos en territorio sanjuanino. Los procedimientos tuvieron resultados positivos y permitieron concretar la detención del presunto autor de la estafa.

El acusado quedó a disposición de la Justicia

El hombre detenido tiene 30 años y quedó a disposición de la Justicia mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes. Según informaron fuentes policiales, se espera su próximo traslado hacia la ciudad de Paraná para continuar con el proceso judicial.

Desde la Policía de Entre Ríos recordaron la importancia de estar atentos ante este tipo de llamados telefónicos, especialmente cuando involucran supuestos cambios monetarios, trámites urgentes o pedidos de entrega de dinero por parte de familiares.

Las autoridades recomiendan no brindar información personal ni financiera por teléfono y verificar siempre la identidad de quien realiza el contacto antes de entregar dinero u objetos de valor.

La investigación continúa con el objetivo de determinar si el detenido habría participado en otros hechos similares y si existen más personas involucradas en la maniobra que afectó al vecino paranaense.