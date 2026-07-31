AGDU adhiere al paro nacional del lunes y reclama aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

Los docentes universitarios nucleados en AGDU ratificaron su adhesión al paro nacional del próximo lunes 3 de agosto, en el marco de una jornada de protesta convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y acompañada por CTERA. El principal reclamo es la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, además de la reapertura de las paritarias y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

La integrante de la comisión directiva de AGDU, Analía Matas, explicó que la medida de fuerza responde al incumplimiento de una norma que ya fue sancionada y sostuvo que el conflicto excede la cuestión salarial.

"Estamos de paro no solamente para reclamar la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, sino porque en este contexto de ajustes decidimos seguir luchando por nuestros derechos y por la educación pública", afirmó.

La dirigente señaló que la protesta también acompaña el paro nacional convocado por CTERA, por lo que la medida alcanzará a distintos niveles del sistema educativo.

Reclaman presupuesto y paritarias

Matas indicó que, además de exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, los gremios reclaman la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) para los niveles inicial, primario y secundario, y la convocatoria a las paritarias nacionales docentes y universitarias.

"Lo que pedimos mínimamente es vivir una vida digna y contar con un presupuesto que permita que la universidad subsista. La universidad pública no puede funcionar sin un presupuesto acordado previamente", sostuvo.

La representante gremial cuestionó además la falta de negociaciones salariales y advirtió que el próximo encuentro paritario recién fue convocado para septiembre.

"Todavía falta recuperar un 30% del salario"

Respecto de la situación salarial, Matas recordó que, tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno otorgó una recomposición del 23,5% y anunció otro 3% para septiembre.

Agdu se suma al paro nacional anunciado para el 3 de agosto

Sin embargo, aseguró que esa actualización no alcanza para recomponer el poder adquisitivo perdido.

"Con ese aumento se achicó la diferencia, pero todavía nos falta recuperar aproximadamente un 30% del salario", afirmó.

La dirigente resumió el reclamo con una consigna dirigida al Gobierno nacional: "Milei, cumplí la ley".

Advierten por el funcionamiento de las universidades

Matas sostuvo que el ajuste presupuestario afecta el funcionamiento cotidiano de las universidades nacionales.

Según explicó, existen dificultades para afrontar gastos de mantenimiento, limpieza e insumos básicos, además del impacto que la situación económica genera sobre docentes y estudiantes.

"Muchos estudiantes han abandonado la universidad porque no pueden sostener un alquiler o afrontar los gastos cotidianos. También hay docentes que dejaron sus cargos", señaló.

Asimismo, consideró que el paro no solo busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, sino también defender el acceso a la educación superior.

"Estamos luchando por nuestros derechos, pero también por los derechos de los estudiantes y por la universidad pública", concluyó.