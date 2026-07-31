Aumentan los combustibles desde este sábado por una suba parcial de impuestos

Los combustibles aumentarán desde este sábado como consecuencia de una actualización parcial de los impuestos que gravan las naftas y el gasoil. La medida fue oficializada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 693, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y tendrá impacto en los precios de las estaciones de servicio de todo el país.

Según lo dispuesto por la norma, el incremento promedio será del 0,5% para las naftas y del 0,75% para el gasoil, lo que representará una suba aproximada de $11 por litro en las naftas y de $14 por litro en el gasoil.

El Ejecutivo resolvió aplicar solo una parte de la actualización correspondiente a la inflación acumulada en los impuestos sobre los combustibles, mientras que el resto del ajuste volverá a diferirse.

Cómo impactará en los precios

De acuerdo con los valores de referencia relevados por el sitio especializado Surtidores para la Ciudad de Buenos Aires, el litro de nafta súper pasaría de $2.047 a $2.058.

El incremento estará integrado por $10,572 correspondientes al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y $0,648 por el Impuesto al Dióxido de Carbono.

En el caso del gasoil, el ajuste será de $9,511 por el impuesto general y de $5,150 por el gravamen ambiental. De esa manera, el precio de referencia subiría de $2.106 a $2.120 por litro.

Continúan las postergaciones

El decreto también estableció que el grueso de los incrementos pendientes correspondientes a 2024 y a los tres primeros trimestres de 2025 volverá a postergarse hasta el 1° de septiembre.

Según explicó el Gobierno nacional, la decisión busca "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible".

La actualización de estos tributos ya había sido diferida durante julio, en línea con la política oficial de moderar el impacto de los aumentos sobre la inflación.

Precios variables según la zona

El régimen diferencial para las provincias patagónicas continuará vigente. En esas regiones se aplicará un adicional específico de $1,084, beneficio que alcanza a Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe.

Por otra parte, YPF dejó de comunicar incrementos generales para todo el país y actualmente aplica un esquema de precios dinámicos, con valores que pueden variar según la región, la franja horaria y el nivel de demanda, por lo que el impacto final del aumento puede diferir entre localidades.