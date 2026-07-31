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Haciendo Comunidad Radio abierta en Plaza Carbó

Invitan a la comunidad a celebrar los 15 años de las radios de la UNER

La Universidad Nacional de Entre Ríos invita a vecinos, estudiantes y familias a participar este martes 4 de agosto de una radio abierta en Plaza Carbó, con transmisiones en vivo, entrevistas y actividades para celebrar los 15 años de sus emisoras.

31 de Julio de 2026
Invitan a la comunidad a celebrar los 15 años de las radios de UNER.
Invitan a la comunidad a celebrar los 15 años de las radios de UNER. Foto: UNER medios

La Universidad Nacional de Entre Ríos invita a vecinos, estudiantes y familias a participar este martes 4 de agosto de una radio abierta en Plaza Carbó, con transmisiones en vivo, entrevistas y actividades para celebrar los 15 años de sus emisoras.

La celebración por los 15 años de las radios de la UNER tendrá este martes 4 de agosto una propuesta abierta a toda la comunidad en Plaza Enrique Carbó, en Paraná. La Universidad Nacional de Entre Ríos invita a vecinos, estudiantes y familias a participar de una jornada especial para conocer de cerca el trabajo de las emisoras universitarias y compartir una programación en vivo.

 

La actividad central será una radio abierta que reunirá a periodistas, docentes, estudiantes, autoridades y trabajadores de las radios, quienes transmitirán desde la plaza con entrevistas, recuerdos y contenidos especiales que repasarán la historia de las emisoras y su vínculo con la sociedad entrerriana.

 

Según informa UNER medios, la iniciativa busca "compartir con la comunidad el trabajo que realizan las radios universitarias y celebrar 15 años de comunicación pública", además de reafirmar el compromiso con "la información, la cultura y el servicio público".

 

 

Una jornada para acercar las radios a los vecinos

 

La programación comenzará con Cara y Ceca desde los estudios de Radio UNER Paraná y luego se trasladará a Plaza Carbó, donde se emitirán en vivo los programas GPS, A Tres Bandas, Control Z Radios, En Voz Alta y La Calandria.

 

Entre las 13 y las 15 horas, Control Z Radios, conducido por integrantes de STREAM UNER y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, ofrecerá un espacio con entrevistas, invitados y una mirada sobre la historia y el presente de las radios universitarias.

 

 

Una celebración abierta y gratuita

 

La invitación está dirigida a toda la comunidad. Quienes se acerquen a Plaza Carbó podrán recorrer el espacio, presenciar las transmisiones en vivo y conocer cómo trabajan las radios universitarias, que desde hace 15 años se consolidan como un medio de comunicación pública con identidad entrerriana y fuerte compromiso con la producción de contenidos locales.

 

Temas:

radio Universidad Nacional de Entre Ríos actividad Plaza
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