Invitan a la comunidad a celebrar los 15 años de las radios de la UNER

Invitan a la comunidad a celebrar los 15 años de las radios de UNER.

La celebración por los 15 años de las radios de la UNER tendrá este martes 4 de agosto una propuesta abierta a toda la comunidad en Plaza Enrique Carbó, en Paraná. La Universidad Nacional de Entre Ríos invita a vecinos, estudiantes y familias a participar de una jornada especial para conocer de cerca el trabajo de las emisoras universitarias y compartir una programación en vivo.

La actividad central será una radio abierta que reunirá a periodistas, docentes, estudiantes, autoridades y trabajadores de las radios, quienes transmitirán desde la plaza con entrevistas, recuerdos y contenidos especiales que repasarán la historia de las emisoras y su vínculo con la sociedad entrerriana.

Según informa UNER medios, la iniciativa busca "compartir con la comunidad el trabajo que realizan las radios universitarias y celebrar 15 años de comunicación pública", además de reafirmar el compromiso con "la información, la cultura y el servicio público".

Una jornada para acercar las radios a los vecinos

La programación comenzará con Cara y Ceca desde los estudios de Radio UNER Paraná y luego se trasladará a Plaza Carbó, donde se emitirán en vivo los programas GPS, A Tres Bandas, Control Z Radios, En Voz Alta y La Calandria.

Entre las 13 y las 15 horas, Control Z Radios, conducido por integrantes de STREAM UNER y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, ofrecerá un espacio con entrevistas, invitados y una mirada sobre la historia y el presente de las radios universitarias.

Una celebración abierta y gratuita

La invitación está dirigida a toda la comunidad. Quienes se acerquen a Plaza Carbó podrán recorrer el espacio, presenciar las transmisiones en vivo y conocer cómo trabajan las radios universitarias, que desde hace 15 años se consolidan como un medio de comunicación pública con identidad entrerriana y fuerte compromiso con la producción de contenidos locales.