Biblioteca Popular de Paraná invita al cierre de Titanes de la Imaginación con actividades gratuitas

REDACCIÓN ELONCE
La Biblioteca Popular del Paraná realizará este sábado el cierre del ciclo Titanes de la Imaginación, una propuesta gratuita destinada a niños de entre 4 y 8 años. Habrá narraciones, teatro de sombras, canciones y actividades artísticas para acercar a las infancias al mundo de los libros.
La Biblioteca Popular del Paraná realizará este sábado el cierre del ciclo Titanes de la Imaginación, una propuesta gratuita destinada a acercar a las infancias a la lectura mediante juegos, narraciones, canciones y actividades artísticas. La jornada comenzará a las 10.30 en la sede de calle Buenos Aires 256 y estará dirigida principalmente a niños de entre 4 y 8 años, quienes deberán asistir acompañados por un adulto.
Belén Pérez Lindo explicó a Elonce que el ciclo fue pensado para incentivar el vínculo de los más pequeños con los libros y dar a conocer el espacio de la biblioteca. "La idea es acercar a los niños a la biblioteca, a los libros, seguir promoviendo la literatura en las primeras infancias y que ellos puedan conocer la biblioteca", expresó.
Un cierre con cuentos, teatro y juegos
La actividad pondrá fin a un ciclo que ya tuvo tres encuentros anteriores y que, según destacaron desde la institución, contó con una importante participación de familias.
Durante la jornada habrá narraciones de cuentos, canciones, teatro de sombras y diferentes propuestas lúdicas orientadas a estimular la imaginación y el interés por la lectura.
"Siempre a través del juego, canciones, narraciones de cuentos, teatro de sombras. La verdad es que hemos hecho tres fechas anteriormente y la hemos pasado súper bien tanto niños como grandes", señaló Pérez Lindo.
Actividad libre y gratuita
Desde la organización informaron que la participación no requiere inscripción previa y que cualquier familia puede acercarse directamente a la biblioteca.
La convocatoria está orientada especialmente a niños de entre 4 y 8 años, aunque aclararon que podrán participar chicos de otras edades interesados en la propuesta. "No es con inscripción, simplemente tienen que venir mañana acá a calle Buenos Aires 256 y es libre y gratuito", indicó.
Además de participar de las actividades en la Sala Antonio Medina, los asistentes podrán recorrer el sector infantil de la biblioteca, donde se encuentra disponible un amplio catálogo de literatura para las infancias.
Un programa para formar nuevos lectores
El ciclo se desarrolló gracias al programa Por Más Lectores, impulsado por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), que permitió adquirir materiales destinados a las actividades.
Entre los elementos incorporados se encuentran libros, materiales artísticos, un baúl para el almacenamiento de ejemplares y un kamishibai, un pequeño teatrillo japonés utilizado para narrar historias de manera visual.
"Gracias a ese programa se puede llevar adelante esta actividad", destacó Pérez Lindo.
Una experiencia para despertar el hábito lector
Las actividades están coordinadas por Yanina Remedi, integrante de la comisión directiva de la Biblioteca Popular y docente de nivel inicial, con amplia experiencia en literatura infantil.
Según explicó Pérez Lindo, el objetivo no es solamente que los niños lean durante el encuentro, sino generar experiencias que despierten el interés por los libros desde edades tempranas.
"No es que se sientan solamente a leer. Algunos sí, porque directamente van al libro, pero la idea es introducirlos en este camino lector que siempre tratamos de incentivar desde los más pequeños", afirmó.
Arte, imaginación y lectura
La propuesta combina momentos de movimiento, canciones y juegos con espacios de escucha y creación artística.
Luego de las narraciones, los chicos pueden elegir personajes de los cuentos para dibujarlos, recrearlos o realizar distintas producciones que finalmente llevan a sus hogares.
"Después se llevan siempre algo para la casa con las producciones que ellos hicieron", concluyó Pérez Lindo.