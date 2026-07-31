Adolescente secuestrada en Paraná: investigan el trayecto hasta el lugar donde fue abandonada

La investigación por el caso de la adolescente de 16 años que denunció haber sido obligada a subir a un automóvil continúa sin avances concretos informados. La Justicia y distintas áreas policiales trabajan para reconstruir lo ocurrido durante la noche del miércoles.

Fuentes vinculadas con la causa confirmaron a Elonce que las actuaciones quedaron bajo las directivas de la fiscalía de Género y Abuso Sexual. Además de la Comisaría Novena, intervienen otras dependencias en el análisis de los elementos disponibles.

Por el momento, no fueron identificados sospechosos ni se localizó el vehículo gris mencionado por la joven. Las tareas están concentradas en el relevamiento de cámaras de seguridad y la búsqueda de personas que hayan presenciado alguna parte del recorrido.

Las casi dos horas que intenta reconstruir la Justicia

La adolescente manifestó que regresaba desde Colonia Avellaneda y descendió de un colectivo en avenida Almafuerte y Caputo, alrededor de las 21. Luego caminó por Caputo hacia el sur, en dirección a Hernandarias.

Según su relato, dos hombres que circulaban en un automóvil gris la interceptaron. Uno de ellos, vestido de negro y armado con un cuchillo, habría bajado desde el sector del acompañante y la habría obligado a ingresar en la parte trasera.

La joven aseguró que le colocaron un trapo sobre la boca y perdió el conocimiento. Cerca de dos horas después despertó en un descampado de Virrey Vértiz y Luis Vernet, a varios kilómetros del sitio donde habría sido abordada.

Analizan cámaras y buscan posibles testigos

Al recuperar el conocimiento, la adolescente se comunicó con un familiar y pidió ayuda en una vivienda cercana. Sus ocupantes llamaron al 911 al advertir que estaba desorientada y no conocía el sector.

Los investigadores revisan registros de videovigilancia instalados en la zona de Almafuerte, Caputo y Hernandarias. También buscan imágenes que permitan establecer si el automóvil circuló hacia el lugar donde apareció la joven.

La causa permanece en una etapa inicial y bajo reserva. La Policía reiteró que cualquier persona que haya observado un automóvil gris o una situación inusual durante esa franja horaria puede aportar información en la Comisaría Novena o en otra dependencia.