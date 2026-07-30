Tres detenidos tras allanamientos por narcomenudeo en Concordia

Se secuestraron elementos y dinero en efectivo por un total de 61.900 pesos

Tres personas mayores de edad fueron detenidas tras dos allanamientos realizados por personal de la División Drogas Peligrosas Concordia en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.

Los procedimientos se llevaron adelante en el barrio 17 de Octubre, en inmediaciones de calles Teniente Ibáñez y 110, luego de actuaciones de oficio iniciadas conforme a la Ley Provincial N.º 10.566.

Foto: Jefatura Departamental Concordia

Los operativos contaron con la intervención de la Fiscalía a cargo del doctor Fabio Zabaleta y fueron autorizados por el Juzgado de Garantías N.º 2, a cargo del doctor Edwin Ives Bastián.

Secuestraron droga, dinero y teléfonos celulares

Durante los allanamientos, los efectivos lograron secuestrar distintos elementos que quedaron incorporados a la causa judicial. Entre los elementos incautados se encontraron envoltorios con marihuana, cigarrillos armados con la misma sustancia, hojillas, una tijera, cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo por un total de 61.900 pesos.

Según informaron fuentes policiales, los elementos hallados serán analizados en el marco de la investigación que continúa en curso.

Continúan las actuaciones judiciales

Tras los procedimientos, tres personas quedaron detenidas y a disposición de la Justicia mientras avanzan las medidas correspondientes.

Foto: Jefatura Departamental Concordia

Desde la fuerza indicaron que se continúan realizando las actuaciones de rigor para determinar las responsabilidades de los involucrados y profundizar la investigación por narcomenudeo.