Bomberos Voluntarios de Entre Ríos reclaman al Gobierno Nacional la regularización de fondos

La Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios amplió su reclamo al Gobierno nacional por las demoras en la transferencia de los fondos previstos por la Ley Nacional Nº 25.054. A través de un comunicado firmado por su presidente, Ariel Molina, la entidad reconoció que comenzó a destrabarse el pago de parte de los recursos adeudados, aunque advirtió que persiste una deuda correspondiente a 2025 y ratificó que el sistema continuará "en estado de alerta".

En el documento, la Federación explicó que los recursos reclamados no provienen del presupuesto nacional, sino del aporte del 0,5 por mil sobre las primas de seguros, establecido por la Ley 25.054, dinero que se recauda de manera trimestral y cuyo destino específico es el sostenimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Según señaló la entidad, durante los últimos meses las asociaciones, federaciones y el propio sistema realizaron reiterados reclamos por el incumplimiento en las transferencias. "Gracias a este financiamiento, Argentina cuenta hoy con cuarteles distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional, incluso en pequeñas comunidades donde sería imposible sostener un servicio de emergencias si dependiera únicamente de recursos locales. Para más del 90 % de los cuarteles, estos fondos son indispensables para garantizar su funcionamiento", sostuvo el comunicado.

Reconocieron avances, pero cuestionaron las demoras

La Federación recordó que acompañó cada una de las gestiones realizadas para reclamar el envío de los recursos e incluso hizo pública su preocupación mediante una carta abierta dirigida a la ministra de Seguridad, en la que manifestó el malestar del sistema y solicitó una solución urgente.

En ese contexto, informó que comenzaron a acreditarse los fondos correspondientes a la última resolución para las asociaciones que todavía no los habían recibido y que, de acuerdo con la información oficial, el proceso de pago finalizaría hacia fines de agosto.

Sin embargo, la institución remarcó que esos recursos debieron haberse abonado entre marzo y abril, por lo que calificó el atraso como "inadmisible" y sostuvo que la demora provocó "enormes dificultades económicas para cientos de cuarteles".

No obstante, aclaró que la situación aún no está resuelta. "Aún continúa pendiente el pago de un importante remanente correspondiente al año 2025, sin que hasta el momento exista una definición clara sobre cuándo ni de qué manera será transferido. Ese dinero también pertenece a los Bomberos Voluntarios y continuaremos reclamando hasta que sea efectivamente abonado", expresó.

"No se puede desfinanciar" al sistema

En otro tramo del comunicado, la Federación Entrerriana aseguró que continuará defendiendo los derechos de las 63 asociaciones que integran la entidad y reiteró el pedido a las autoridades nacionales.

"Volvemos a hacer un llamado a las autoridades nacionales para que comprendan que no se puede desfinanciar de esta manera a quienes son la primera respuesta ante incendios, accidentes, inundaciones, temporales y toda clase de emergencias", sostuvo.

Además, destacó que el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios está conformado por miles de hombres y mujeres que prestan servicio de manera voluntaria y recordó que, de no existir esta estructura, sería el propio Estado el que debería asumir esas tareas con un costo mucho mayor.

"El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios está integrado por miles de hombres y mujeres que entregan su tiempo, su esfuerzo y muchas veces arriesgan su propia vida de manera totalmente voluntaria, sin esperar nada a cambio. Lo mínimo que puede hacer el Estado, en todos sus niveles, es garantizarles las herramientas necesarias para prestar un servicio esencial que, de no existir los Bomberos Voluntarios, debería ser asumido íntegramente por el propio Estado con un costo infinitamente mayor", afirmó la entidad.

Cuarteles recurrieron a campañas solidarias

El comunicado también hizo referencia al impacto que la falta de fondos tuvo sobre distintos cuarteles del país y, particularmente, de Entre Ríos.

La Federación indicó que las dificultades económicas obligaron a numerosas asociaciones a recurrir al apoyo de sus comunidades para sostener el funcionamiento cotidiano y afrontar gastos urgentes.

"En Entre Ríos lo vivieron instituciones como Hasenkamp, Federal, Viale, Chajarí y tantas otras, que debieron organizar campañas solidarias para afrontar reparaciones y gastos indispensables", señaló.

En ese sentido, Ariel Molina, quien además preside la Asociación de Bomberos Voluntarios de Hasenkamp, agradeció públicamente la colaboración de los vecinos que permitieron reparar la unidad cisterna de ese cuartel.

"Quiero expresar un profundo agradecimiento a toda la comunidad que colaboró solidariamente para reparar nuestra unidad cisterna. Ese acompañamiento demuestra, una vez más, el enorme compromiso que la sociedad tiene con sus bomberos y el valor que les asigna a nuestras instituciones", manifestó.

El sistema seguirá en alerta

Finalmente, la Federación Entrerriana afirmó que el inicio de los pagos representa un alivio parcial, aunque insistió en que los Bomberos Voluntarios permanecerán "en estado de alerta" hasta que se regularice la totalidad de los desembolsos previstos por la ley.

"La experiencia reciente demuestra que solo mediante la unidad, el compromiso y el reclamo permanente fue posible comenzar a destrabar esta situación. No permitiremos que los derechos de nuestro sistema vuelvan a ser postergados", indicó.

El comunicado concluyó con una advertencia sobre la importancia de esos recursos para el funcionamiento diario de los cuarteles de todo el país: "Seguiremos defendiendo con firmeza los recursos que pertenecen a los Bomberos Voluntarios, porque detrás de cada peso adeudado hay capacitación, equipamiento, móviles, combustible, mantenimiento y, sobre todo, la seguridad de millones de argentinos".