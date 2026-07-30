Boca busca la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana: empata con O´Higgins

Tras el 1-0 de la ida en La Bombonera, ahora Boca busca sellar su pase a octavos de final de la Copa Sudamericana en territorio trasandino.
O´Higgins y Boca se cruzan este jueves por la noche en el marco de los Playoffs de la Copa Sudamericana, por un lugar en los octavos de final. El ganador irá frente a Recoleta.
En el partido de ida, Boca se impuso 1-0 en La Bombonera con el tanto del uruguayo Miguel Ángel Merentiel, en el cierre del primer tiempo.
Seguí las incidencias del partido:
19 MINUTOS: ¡LOZANO EVITÓ EL GOL CONTRARIO!
El lateral derecho llegó con lo justo a una cobertura defensiva para tapar un remate cruzado que tenía destino de red.
12 minutos: mal despeje y casi gol del elenco chileno
Un rechazo de la defensa de Boca Juniors hacia el medio le dejó el remate limpio en la medialuna a Arnaldo Castillo, pero mandó su disparo a un lado del palo derecho.
11 minutos: Boca Juniors salió a atropellar a O’Higgins
Atento al susto inicial, el Xeneize se hizo dueño de la pelota y buscó aprovechar la velocidad en las bandas sin lograr finalizar sus ataques en el arco contrario.
3 minutos: la primera ocasión fue del anfitrión
Felipe Faúndez se desprendió del lateral derecho y llegó al último tercio de la cancha, pero falló en su resolución con un disparo que se fue por el fondo.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
O´Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore; y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Jorge Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.