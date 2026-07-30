Incendio en Paraná: los hermanos que perdieron todo apelan a la solidaridad para reconstruir su hogar

REDACCIÓN ELONCE
Tras el incendio que destruyó gran parte de su vivienda en calle Santos Domínguez, Salvador y Abel agradecieron la ayuda recibida y pidieron colaboración para recuperar su casa y los instrumentos con los que trabajaban como docentes de música.
El incendio en Paraná que este miércoles destruyó una habitación de una vivienda ubicada en calle Santos Domínguez al 1170 dejó a dos hermanos con pérdidas totales. Salvador y Abel ahora apelan a la solidaridad de la comunidad para comenzar de nuevo.
Luego del dramático episodio, los hermanos dialogaron con Elonce y aseguraron que necesitan ayuda para reconstruir la vivienda. "Lo perdimos todo. Hasta las guitarras con las que dábamos clases a nuestros alumnos y de eso vivíamos", expresó Salvador.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 3434806496 (Salvador Movio) o realizar un aporte económico a través del alias de Mercado Pago matias.salvador.pago.
Agradecimiento a vecinos y bomberos
A pesar del difícil momento, Salvador destacó la rápida respuesta de los bomberos y la solidaridad de los vecinos, quienes acudieron apenas comenzaron las llamas. "Queremos agradecer a los bomberos porque gracias a ellos todavía nos queda algo. También a los vecinos, que enseguida acercaron colchones, frazadas y todo lo necesario para pasar la noche", manifestó.
Por su parte, Abel recordó que no se encontraba en la vivienda cuando comenzó el incendio y que fue su hermano quien intentó rescatar algunas pertenencias. Además, valoró el gesto de quienes dejaron sus actividades para asistirlos. "Después llegaron personas de un salón cercano con dos matafuegos y prácticamente nos salvaron la vida porque sino toda la casa se hubiera incendiado", relató.
Un desperfecto eléctrico habría originado el fuego
Según explicó Salvador, el incendio se habría iniciado por un falso contacto en una instalación eléctrica antigua. "El fusible no funcionó y el recalentamiento de los cables terminó provocando el incendio", indicó.
Pese al daño material, los hermanos aseguran que el acompañamiento recibido les dio fuerzas para seguir adelante. "Pedimos esta nota no solo para pedir ayuda, sino principalmente para agradecer toda la solidaridad que recibimos. Hoy nos toca a nosotros necesitar una mano, pero creemos profundamente en la comunidad de Paraná", concluyó.