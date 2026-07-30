Milei anunció una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y cuestionó la emisión monetaria

REDACCIÓN ELONCE
El Presidente presentó en cadena nacional el inicio de un paquete de reformas estructurales y aseguró que la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central busca terminar con el financiamiento del Estado mediante la emisión. También cuestionó el rol histórico de la entidad monetaria.
El presidente Javier Milei anunció una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central durante una cadena nacional en la que presentó el inicio de un paquete de medidas que definió como "el conjunto de reformas estructurales más importante de los últimos 91 años". En el comienzo de su mensaje, el mandatario centró su discurso en el funcionamiento de la autoridad monetaria y en la emisión de dinero como mecanismo de financiamiento del Estado.
Según sostuvo, la reforma busca "poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política", práctica que vinculó directamente con la inflación y el denominado "impuesto inflacionario". En ese sentido, afirmó que la emisión monetaria permitió incrementar la recaudación tributaria "sin autorización del Congreso".
Como parte de su argumentación, Milei repasó la evolución de la inflación desde la creación del Banco Central en 1935 y aseguró que la inflación acumulada desde entonces asciende a "12.819.532.788.614.400%". También afirmó que, desde la salida de la convertibilidad, la inflación acumulada alcanzó el 168.580%.
Críticas al Banco Central y a la salida de la convertibilidad
Durante su mensaje, el Presidente sostuvo que el Banco Central "ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política" y vinculó su funcionamiento con distintos procesos económicos de las últimas décadas.
En ese marco, cuestionó la creación de la entidad monetaria al sostener que comenzó "con una estafa al cambiar la paridad cambiaria del oro que estaba en las reservas", situación que, según afirmó, derivó en un aumento de la emisión monetaria y en una aceleración de la inflación.
Además, volvió a cuestionar la salida del régimen de convertibilidad al señalar que, en ese momento, "cada peso emitido por el Banco Central estaba respaldado por un dólar".
Según expresó, abandonar ese esquema implicó que "los 15.000 millones de dólares de aquel momento, que eran de los argentinos, pasaron a manos de los políticos", monto que estimó en unos 30.000 millones de dólares a valores actuales.
La cadena nacional continúa con el desarrollo de las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo y la explicación del resto de las reformas que integran el paquete presentado por el mandatario.