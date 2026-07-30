Foro del Consejo Empresario en Paraná: Reiss repasó las principales preocupaciones del sector

El XIX Foro Anual del Consejo Empresario de Entre Ríos reunió este jueves a empresarios y autoridades en el Centro Provincial de Convenciones en Paraná. Al respecto, el presidente de la entidad, Ramiro Reiss, sostuvo que la jornada tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión sobre el escenario económico, político y empresarial, con aportes de especialistas y funcionarios nacionales y provinciales para fortalecer la toma de decisiones del sector privado.

Reiss destacó que la convocatoria alcanzó un récord de participación y consideró que el foro se consolidó como el principal evento anual de la institución.

El dirigente explicó a Elonce que la propuesta incluyó exposiciones sobre economía, política internacional, liderazgo y transformación empresarial.

Rogerio Frigerio expuso ante el Foro Anual del CERR (foto Gobierno de Entre Ríos)

Durante la mañana participaron el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger; y el economista Santiago Bulat.

Para la segunda parte de la jornada estuvieron previstas las disertaciones del analista político Andrés Malamud y de Patricia Jebsen, quien abordó temas vinculados con el mundo del trabajo, las nuevas generaciones y los estilos de liderazgo.

"Tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender los empresarios, tenemos que transformarnos y este tipo de encuentros y de conferencistas nos sirven precisamente para iniciar ese camino de transformación", afirmó Reiss.

Diversidad del entramado productivo entrerriano

Consultado sobre la composición del sector empresario de la provincia, Reiss destacó la diversidad de actividades que conforman la economía entrerriana.

Indicó que, si bien el sector agropecuario tuvo un rol destacado, también existió una importante participación de empresas industriales, comerciales, de servicios y de la economía del conocimiento.

"Hay una gran variedad de empresas y de sectores. El Consejo Empresario no representa a un solo sector, sino a todos los sectores económicos de la provincia, siempre buscando el desarrollo sostenible integral de Entre Ríos", señaló.

Ramiro Reiss destacó el récord de participación en el Foro Anual del CEER en Paraná

Las principales preocupaciones del empresariado

Durante la entrevista, Reiss sostuvo que entre los empresarios existió una valoración positiva de las reformas estructurales impulsadas en el país, aunque reconoció que el proceso de transformación implicó dificultades para distintos sectores.

"Se valora mucho los cambios estructurales que se han hecho en el país, consolidar bases fuertes, cimientos para poder crecer en forma sostenible a largo plazo", manifestó.

En ese sentido, mencionó como ejes el equilibrio fiscal, la generación de condiciones para atraer inversiones y el incremento de las exportaciones con el objetivo de fortalecer la balanza de pagos y evitar restricciones vinculadas a la disponibilidad de divisas.

El pedido al Estado

Reiss reconoció que la transición económica representó un esfuerzo para buena parte de la sociedad y sostuvo que todavía no todos los sectores percibieron una recuperación.

"Todo esto está costando, lo estamos sufriendo. Yo creo, y lo dije hoy, que la sociedad es la que con su gran esfuerzo está sosteniendo este proceso de transformación", afirmó.

Ramiro Reiss expuso ante el Foro Anual del CERR (foto Gobierno de Entre Ríos)

Asimismo, pidió que los distintos niveles del Estado acompañen el proceso para facilitar el desarrollo económico. "Le pedimos a todos los organismos gubernamentales, nacional, provincial y municipal, pensar para que el desarrollo y el crecimiento económico que se están dando en muchos sectores, pero en otros estamos sufriendo y no se está dando, generen las condiciones para que llegue a todos y este desarrollo pueda verse lo antes posible en la calidad de vida y en el bienestar de toda la población", concluyó.