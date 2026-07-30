Crecida del río Uruguay obligó a evacuar familias y suspendieron un paso fluvial en Corrientes

La crecida del río Uruguay en Paso de los Libres (Corrientes) obligó a evacuar a siete familias luego de que el nivel del agua alcanzara los 8,64 metros, por encima del nivel de evacuación fijado en 8,50 metros. En total, 29 personas dejaron sus viviendas y fueron trasladadas a centros de asistencia dispuestos por el municipio, mientras las autoridades mantuvieron el monitoreo permanente de la evolución del caudal.

El director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, confirmó que las primeras consecuencias de la creciente ya afectaban a distintas localidades de la costa del río. "En Paso de los Libres hay 29 evacuados en 7 familias, en Santo Tomé hay tres familias auto evacuadas que corresponden a seis personas", informó.

La situación mantuvo en alerta a organismos provinciales y municipales debido a que el río continuó por encima de los valores establecidos para la evacuación y las previsiones no descartaban nuevos incrementos del caudal.

El río superó el nivel de evacuación

El nivel de alerta en Paso de los Libres se encontraba establecido en 7,50 metros, una marca que el río había alcanzado durante el fin de semana. Sin embargo, el registro de 8,64 metros superó ampliamente ese umbral y también el nivel previsto para comenzar las evacuaciones.

Las autoridades señalaron que el registro anterior había sido de 8,63 metros, lo que evidenció que el río mantenía una tendencia creciente.

Ante este escenario, el Ejército Argentino puso a disposición tres pabellones acondicionados con capacidad para albergar hasta 750 personas, en caso de que la cantidad de evacuados aumentara durante los próximos días.

Paso de los Libres, Corrientes (foto Radio Sónica)

Continuó el operativo de asistencia

Mientras avanzaba la creciente, organismos de Defensa Civil, fuerzas de seguridad y equipos municipales mantuvieron activos los operativos de asistencia para las familias afectadas.

Las autoridades no descartaron que el número de evacuados creciera si el río continuaba aumentando durante las siguientes horas, por lo que permanecieron en estado de vigilancia permanente.

En paralelo, continuó el seguimiento de la situación en otras localidades correntinas ubicadas sobre la costa del río Uruguay.

Suspendieron el paso fluvial entre Monte Caseros y Bella Unión

Como consecuencia de la creciente, el paso fluvial entre Monte Caseros y Bella Unión fue suspendido preventivamente.

El director de Defensa Civil de Monte Caseros, Gerardo Richini, explicó que la medida respondió tanto al aumento del caudal como a la gran cantidad de residuos arrastrados por la corriente desde el norte de Brasil.

"Todo lo que son ganchadas, basura, camalotes, puede llegar a perjudicar alguna lancha que esté cruzando con pasajeros. Puede enredarse en la hélice o algún tronco que venga bajo el agua impactar contra la embarcación", advirtió.

Según datos de Prefectura Naval Argentina, el río Uruguay registró una altura de 6,45 metros en el puerto de Monte Caseros y permaneció estacionado.

La evolución dependerá del clima en Brasil

Richini indicó que el tiempo de interrupción del servicio fluvial dependería de la evolución de las lluvias en el sur de Brasil, ya que los afluentes provenientes de esa región alimentan el río Uruguay.

"El tiempo es impredecible. Todo depende de cómo continúe el clima en el sur de Brasil con respecto a los afluentes que llegan al río Cuarey y a la zona de Itaquí, que ingresan al río Uruguay. Ayer estaba creciendo y hoy ya tenemos un panorama estacionado", explicó.

El funcionario recordó que una medida similar se había adoptado durante la última gran inundación registrada dos años atrás, aunque aclaró que en aquella oportunidad no se desarrollaba el fenómeno de El Niño.

Preparativos ante un posible agravamiento

Desde el municipio de Monte Caseros informaron que desde hacía 90 días se desarrollaban tareas preventivas para afrontar una eventual creciente.

Richini señaló que el intendente Juan Carlos Álvarez había coordinado acciones junto con Bomberos, Policía, Defensa Civil y distintas organizaciones para responder ante posibles emergencias vinculadas con el fenómeno de El Niño.

Asimismo, indicó que se trabajaba sobre el terraplén de la ciudad y que tanto el área de Obras Públicas como la Secretaría de Desarrollo Social permanecían preparadas para asistir a las familias que pudieran resultar afectadas por el avance del río. (con información de El Litoral y Diario Época)