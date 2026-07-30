La Selección Argentina de Sóftbol Femenina concentra en Paraná con la mira en el Preolímpico

La convocatoria se hará en el estadio mundialista de Paraná.

La Selección Argentina de Sóftbol Femenina comenzó este jueves una concentración oficial en Paraná, donde permanecerá hasta el domingo. Las prácticas se desarrollan en el Estadio Mundialista y forman parte de la preparación para los XIII Juegos Suramericanos.

Durante las jornadas de trabajo, el cuerpo técnico podrá evaluar a las jugadoras convocadas y avanzar con la planificación deportiva para la competencia continental. El torneo tendrá una importancia especial porque otorgará una clasificación directa al Preolímpico.

La concentración representa una instancia central en la puesta a punto del equipo nacional, que tendrá poco más de un mes para terminar de definir su funcionamiento antes de afrontar uno de sus principales objetivos de la temporada.

Paraná recibirá el torneo femenino en septiembre

La competencia femenina de los Juegos Suramericanos se disputará del 15 al 19 de septiembre de 2026 en el Estadio Mundialista. De esta manera, la Selección Argentina de Sóftbol Femenina tendrá la posibilidad de buscar el título acompañada por el público paranaense.

El seleccionado que se consagre campeón obtendrá el pasaje directo al Preolímpico. Esta condición transforma al certamen en una instancia estratégica dentro del camino internacional del sóftbol argentino.

La programación continuará posteriormente con el torneo masculino, previsto del 21 al 25 de septiembre en el mismo escenario. Ambas competencias reunirán en Paraná a los principales representativos de Sudamérica.

Una nueva cita internacional para la ciudad

La elección del Estadio Mundialista reafirma el lugar que ocupa Paraná dentro del sóftbol nacional. La ciudad cuenta con una extensa tradición en esta disciplina y ha recibido diferentes competencias y concentraciones de alto rendimiento.

La presencia de la Selección Argentina de Sóftbol Femenina también permitirá acercar al equipo nacional a los clubes, deportistas y familias que forman parte de la actividad local.

Desde la organización invitaron a la comunidad a acompañar la preparación del plantel y las competencias programadas para septiembre. La convocatoria se realiza bajo la consigna “Alentemos a la Selección”.