Messi retomó las prácticas con Inter Miami y ya tiene una posible fecha de regreso

El capitán argentino se sumó nuevamente al plantel después de pasar unos días con su familia en Rosario. Aunque todavía no existe una confirmación oficial, podría reaparecer el próximo miércoles ante Atlético San Luis.
Lionel Messi se reincorporó este miércoles a los entrenamientos del Inter Miami luego del período de descanso que acordó con el club tras disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina. El futbolista regresó a Estados Unidos después de pasar algunos días en Rosario junto a su familia.
Inter Miami mostró su llegada al predio mediante una publicación en sus redes sociales. En las imágenes apareció relajado, con el mate en una mano, un termo dorado y el botinero, antes de reencontrarse con sus compañeros.
El regreso representa el primer paso para que vuelva a competir, aunque todavía no se confirmó cuándo estará a disposición del entrenador. El cuerpo técnico evaluará su condición física antes de definir la fecha.
Cuándo podría volver a jugar Messi
Inter Miami enfrentará el sábado a Columbus Crew por los octavos de final de la MLS. Sin embargo, Messi difícilmente tenga minutos y podría observar el encuentro desde uno de los palcos del Nu Stadium.
La fecha señalada para su posible regreso es el miércoles 5 de agosto, cuando el conjunto estadounidense se mida con Atlético San Luis por la Leagues Cup. La participación del capitán dependerá de su evolución durante los próximos entrenamientos.
POV: Morning greetings with the squad 😁☀️ pic.twitter.com/1ZAodv1BW4— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 29, 2026
El torneo guarda un recuerdo especial para el rosarino: fue la primera competencia que ganó desde su llegada al fútbol de Estados Unidos. Por el momento, el club no informó si comenzará el partido como titular o si tendrá una incorporación progresiva.
Por qué no disputará el Juego de las Estrellas
Messi había sido convocado para el All-Star Game que reúne a figuras de la MLS y de la liga mexicana. Finalmente, quedó exceptuado debido a su participación hasta las instancias decisivas del Mundial.
Su ausencia fue previamente acordada con Inter Miami y no provocará una sanción. La situación es diferente a la registrada en la temporada anterior, cuando recibió una fecha de suspensión después de no participar del encuentro.
Mientras el equipo ya retomó la competencia con victorias frente a Chicago Fire y Montreal, el argentino inició su puesta a punto. La prioridad será evitar una sobrecarga y determinar cuándo se encuentra en condiciones de volver oficialmente.