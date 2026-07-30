Messi retomó las prácticas con Inter Miami y ya tiene una posible fecha de regreso

Lionel Messi se reincorporó este miércoles a los entrenamientos del Inter Miami luego del período de descanso que acordó con el club tras disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina. El futbolista regresó a Estados Unidos después de pasar algunos días en Rosario junto a su familia.

Inter Miami mostró su llegada al predio mediante una publicación en sus redes sociales. En las imágenes apareció relajado, con el mate en una mano, un termo dorado y el botinero, antes de reencontrarse con sus compañeros.

El regreso representa el primer paso para que vuelva a competir, aunque todavía no se confirmó cuándo estará a disposición del entrenador. El cuerpo técnico evaluará su condición física antes de definir la fecha.

Cuándo podría volver a jugar Messi

Inter Miami enfrentará el sábado a Columbus Crew por los octavos de final de la MLS. Sin embargo, Messi difícilmente tenga minutos y podría observar el encuentro desde uno de los palcos del Nu Stadium.

La fecha señalada para su posible regreso es el miércoles 5 de agosto, cuando el conjunto estadounidense se mida con Atlético San Luis por la Leagues Cup. La participación del capitán dependerá de su evolución durante los próximos entrenamientos.

POV: Morning greetings with the squad 😁☀️ pic.twitter.com/1ZAodv1BW4 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 29, 2026

El torneo guarda un recuerdo especial para el rosarino: fue la primera competencia que ganó desde su llegada al fútbol de Estados Unidos. Por el momento, el club no informó si comenzará el partido como titular o si tendrá una incorporación progresiva.

Por qué no disputará el Juego de las Estrellas

Messi había sido convocado para el All-Star Game que reúne a figuras de la MLS y de la liga mexicana. Finalmente, quedó exceptuado debido a su participación hasta las instancias decisivas del Mundial.

Su ausencia fue previamente acordada con Inter Miami y no provocará una sanción. La situación es diferente a la registrada en la temporada anterior, cuando recibió una fecha de suspensión después de no participar del encuentro.

Mientras el equipo ya retomó la competencia con victorias frente a Chicago Fire y Montreal, el argentino inició su puesta a punto. La prioridad será evitar una sobrecarga y determinar cuándo se encuentra en condiciones de volver oficialmente.