Tras su retiro, el árbitro Slavko Vincic reveló cómo vivió la final del Mundial y destacó la actitud de Messi

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España marcó el cierre de la carrera internacional del árbitro esloveno Slavko Vincic. Una semana después de anunciar su retiro, el juez rompió el silencio y contó cómo vivió la designación para dirigir el partido más importante del fútbol, recordó la presión que sintió antes del encuentro y destacó la conducta de Lionel Messi durante el duelo decisivo.

A sus 46 años, Vincic aseguró que la noticia de que había sido elegido por la FIFA para impartir justicia en la final le provocó una mezcla de orgullo y responsabilidad. Explicó que el reconocimiento trascendía su figura y representaba también al arbitraje de su país.

"Al principio fue un shock. Después me sentí orgulloso de nuestro equipo arbitral, que representaría a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo. También me sentí orgulloso de la Federación Eslovena de Fútbol y del cuerpo arbitral", sostuvo.

La presión de dirigir el partido más importante

El árbitro explicó que, tras la emoción inicial, comprendió el enorme desafío que tenía por delante y el compromiso asumido con la FIFA.

"Agradecí al comité arbitral de la FIFA y a Pierluigi Collina la confianza que depositaron en mí. Al mismo tiempo, sabía que era una gran responsabilidad. Teníamos que estar a la altura de esa confianza y llevar el partido a buen término", afirmó.

Uno de los momentos que más repercusión generó durante la final fue el intercambio que mantuvo con Lionel Messi. Sin revelar el contenido del diálogo, Vincic sí quiso dejar en claro cuál fue la actitud del capitán argentino durante el encuentro.

"Dejaré esa conversación en la cancha. Pero puedo decir que Messi se comportó de manera deportivamente correcta", respondió.

El juez también destacó el respaldo de sus asistentes Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, con quienes compartió años de trabajo en competencias internacionales.

"Hemos pasado tantos días juntos en hoteles, seminarios, entrenamientos y partidos que son como una segunda familia para mí. Sin ellos, lo que hemos logrado no habría sido posible", expresó.

"No fuimos tema de conversación"

Vincic consideró que el mejor reconocimiento al desempeño del equipo arbitral fue que, una vez finalizado el partido, las discusiones no giraron en torno a las decisiones arbitrales.

"Creo que nuestra estrategia arbitral fue la correcta", aseguró.

Además, remarcó que haber dirigido la final representó un logro para todo el sistema arbitral de Eslovenia.

"La final de la Copa del Mundo es también un éxito de la organización arbitral eslovena, que desde la independencia ha construido un sistema reconocido tanto en Eslovenia como en el resto del mundo", señaló.

El árbitro reveló que, junto con su equipo, realizó un exhaustivo estudio previo sobre las características de los futbolistas de Argentina y España, aunque reconoció que ningún análisis alcanza para prever todo lo que puede suceder en una final.

"Estudiamos las características de los futbolistas, cómo reaccionan durante las interrupciones y qué tipo de juego desarrollan. Pero es imposible preparar absolutamente todo. Cada partido tiene su propia historia", explicó.

La importancia del VAR y el cierre de una carrera

Según Vincic, los primeros minutos de un partido son fundamentales para fijar el criterio disciplinario que mantendrá durante los 90 minutos.

"Hay que decidir si empezar con advertencias o con tarjetas. Es algo que se adquiere con la experiencia. A veces sale mejor y otras peor", comentó.

También describió la dimensión emocional que implica arbitrar una final de Copa del Mundo.

"Toda una carrera arbitral termina reducida a un solo partido. La responsabilidad es enorme", reconoció.

Finalmente, defendió el uso del videoarbitraje y sostuvo que hoy resulta indispensable para impartir justicia al máximo nivel.

"Se puede corregir un error revisando la grabación. Con la velocidad que tiene el fútbol actual, es imposible verlo todo. No me imagino arbitrar sin la ayuda de la tecnología", manifestó.

Incluso fue más allá al evaluar el impacto que tuvo el VAR desde su implementación.

"Al menos el 90 por ciento de todo ha sido positivo desde que se introdujo el VAR", concluyó.