Las polémicas de Argentina-España: la roja a Enzo, el gol anulado y el gesto de Cucurella

REDACCIÓN ELONCE
La expulsión de Enzo Fernández, un gol invalidado a España y una llamativa actitud de Marc Cucurella frente a Lionel Messi marcaron la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium.
Las polémicas de la final del Mundial entre Argentina y España tuvieron como protagonistas a Enzo Fernández, Marc Cucurella y Mikel Merino. En un partido cerrado, disputado en el MetLife Stadium y con el marcador igualado sin goles, varias decisiones arbitrales generaron debate durante los minutos finales y el tiempo suplementario.
La acción más determinante ocurrió a los 92 minutos, cuando Enzo Fernández recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó a la Selección argentina con diez jugadores. El mediocampista llegó tarde a una disputa en la mitad de la cancha e impactó sobre Pau Cubarsí, por lo que el árbitro esloveno Slavko Vinčić decidió expulsarlo.
ARGENTINA SE QUEDÓ CON UNO MENOS
Enzo Fernández vio la segunda amarilla por esta dura entrada a Cubarsí. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/g8iyr7o3J8— DSPORTS (@DSports) July 19, 2026
El volante del Chelsea ya había sido amonestado a los 82 minutos. En aquella ocasión, reclamó una infracción de Aymeric Laporte que no fue sancionada y manifestó su descontento con un efusivo gesto de brazos. El árbitro interpretó la reacción como una protesta indebida y le mostró la primera tarjeta amarilla.
Por qué fue correcta la expulsión de Enzo Fernández
La segunda amonestación se ajustó a lo establecido en el reglamento. Enzo Fernández llegó tarde al cruce, impactó directamente sobre Cubarsí y realizó una entrada considerada imprudente, aunque sin la intensidad necesaria para una expulsión directa, publicó Infobae.
La sanción disciplinaria correspondiente era una tarjeta amarilla. Como el futbolista argentino ya se encontraba amonestado, Vinčić le mostró la segunda tarjeta y, de inmediato, la roja. Enzo se retiró del campo visiblemente afectado y realizó gestos de disculpas hacia los hinchas argentinos.
La expulsión obligó a Lionel Scaloni a modificar el planteo para afrontar el tiempo extra en inferioridad numérica. Argentina se replegó cerca de su área mientras España monopolizaba la posesión y buscaba aprovechar el jugador de más.
El gesto de Cucurella frente a Messi
Otra situación que generó interrogantes tuvo como protagonistas a Marc Cucurella y Lionel Messi. El lateral español se acercó al capitán argentino y se cubrió la boca con una mano mientras intentaba decirle algo.
El árbitro observó la escena, pero decidió no adoptar ninguna medida disciplinaria. El VAR tampoco consideró que existieran elementos suficientes para recomendar una revisión ni una posible sanción.
¡ESTUVO RÁPIDO EL 10! CUCURELLA SE TAPÓ LA BOCA PARA HABLARLE A MESSI Y EL CAPITÁN ARGENTINO RECLAMÓ ROJA PARA EL ESPAÑOL. ¡EL VAR NO INTERVINO!
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La acción fue analizada a partir de las recomendaciones arbitrales incorporadas para el Mundial, que apuntan a castigar determinadas conductas antideportivas y los intentos de ocultar expresiones ofensivas al taparse la boca. Sin embargo, el equipo arbitral interpretó que el episodio no reunía los requisitos necesarios para intervenir.
El gol anulado a España en el tiempo extra
La tercera jugada discutida se produjo a los 97 minutos, durante el primer tiempo suplementario. España elaboró un ataque que terminó con una definición de Nico Williams y la pelota dentro del arco argentino, aunque la acción ya había sido invalidada.
El gol anulado a España por una falta de Merino sobre Otamendi pic.twitter.com/fU5eCAmpnI— TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026
Antes del remate, Mikel Merino pisó a Nicolás Otamendi y posteriormente chocó contra Emiliano “Dibu” Martínez. El árbitro advirtió la infracción sobre el defensor argentino y sancionó la falta antes de que Williams capturara el rebote y marcara el supuesto 1-0.
La decisión fue correcta, ya que la infracción de Merino ocurrió antes de la definición. Tras esa acción, Scaloni utilizó la última modificación disponible y dispuso el ingreso del entrerriano Marcos Senesi en reemplazo de Julián Álvarez, con el objetivo de reforzar la defensa y resistir los ataques españoles durante los minutos finales.