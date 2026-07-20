Carlita tiene 8 años, espera un trasplante renal y su familia pide ayuda para afrontar los gastos que demanda su prolongada internación en Paraná. La pequeña, oriunda de La Paz, padece enfermedad renal crónica desde sus primeros meses de vida y actualmente permanece internada en la Clínica Modelo mientras continúa el tratamiento de hemodiálisis.

Su mamá, Andrea, contó a Elonce que la niña lleva ocho años enfrentando la enfermedad y que, pese a la complejidad de su cuadro, mantiene un gran ánimo. "Siempre digo que soy la mamá de una pequeña terrible, pero muy valiente", expresó emocionada.

Andrea explicó que Carlita realizó durante cuatro años diálisis peritoneal y desde hace otros cuatro años recibe tratamiento de hemodiálisis.

La niña integra desde hace cuatro años la lista de espera para un trasplante renal, aunque ahora los médicos buscan que pueda ingresar a la lista de emergencia nacional debido al deterioro de sus accesos vasculares.

"Ella necesita que llegue urgente su trasplante porque ya tiene muy poco acceso vascular. Este es el octavo catéter que lleva en cuatro años", señaló.

Actualmente permanece internada porque requiere un nuevo catéter permanente para continuar con el tratamiento.

La familia enfrenta una difícil situación económica

Mientras Carlita recibe atención médica, su mamá permanece junto a ella en Paraná, lejos de su hogar en La Paz.

Andrea destacó la atención brindada por el personal de salud y aclaró que la obra social cubre el tratamiento médico, aunque la familia debe afrontar diariamente otros gastos.

Carlita tiene 8 años, espera un trasplante renal y su familia pide ayuda para afrontar la internación

"Carlita está muy bien atendida, no puedo decir nada del equipo médico ni de las enfermeras. Pero yo tengo que comprar todos los días mi comida, el agua y afrontar todos esos gastos", explicó.

Al mismo tiempo, el padre de Carlita permanece en La Paz trabajando y cuidando a las otras dos hijas de la familia. "Se hace difícil porque son gastos acá y también allá. Estamos separados por esta situación y no sabemos cuánto tiempo más tendremos que permanecer en Paraná", comentó.

Una niña que enfrenta la enfermedad con una sonrisa

Pese al delicado momento que atraviesa, Andrea aseguró que Carlita mantiene una actitud positiva. "Anímicamente está muy bien. Parece que estuviera de paseo en la clínica", relató.

Según contó, disfruta de bailar, cantar, jugar y armar rompecabezas, una de sus actividades favoritas. "Las enfermeras son unas genias con ella. Le encanta pintar y ahora ya arma rompecabezas de 70 piezas", destacó su mamá.

Ese entusiasmo se convirtió en un motor para toda la familia durante el tratamiento.

Cómo colaborar

Andrea realizó un llamado solidario para quienes deseen ayudar a la familia mientras continúa la internación en Paraná.

Las colaboraciones pueden realizarse mediante Mercado Pago al alias: Sosa.30. La cuenta está a nombre de Javier Alejandro Sosa, papá de Carlita.

La familia agradeció cada muestra de acompañamiento recibida y expresó su deseo de que la niña pueda acceder lo antes posible al trasplante renal que necesita.