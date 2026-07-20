Día del Amigo: regalos desde $1.900 y opciones para todos los presupuestos

Los regalos para el Día del Amigo incluyeron alternativas desde $1.900 y propuestas para diferentes gustos y presupuestos. Elonce recorrió un comercio de Colonia Avellaneda y la Feria de Invierno de Paraná para conocer precios de tazas, vasos térmicos, parlantes, espejos, mates, stickers y productos para mascotas.

Entre las opciones más tradicionales aparecieron las tazas, que podían complementarse con chocolates o golosinas para armar un presente sencillo. También hubo vasos térmicos, cafeteros, parlantes, auriculares y espejos con luces LED.

Roseli Cuatrín, representante del comercio visitado en Colonia Avellaneda, explicó a Elonce que la intención fue ofrecer regalos útiles y accesibles para niños, adultos, mujeres y hombres.

Vasos térmicos, tazas y espejos

“Tenemos muchísimas opciones, desde las clásicas tazas, vasos térmicos, espejos con luces LED, parlantes y auriculares”, detalló.

Los vasos térmicos tipo Kencher se ofrecieron desde los 27.000 pesos, mientras que las tazas comenzaron en 9.000 pesos. Los espejos con luces LED, por su parte, se encontraron desde los 12.000 pesos.

“Hay opciones desde lo más económico y también productos un poco más completos. Además, tenemos facilidades de pago con tarjetas”, señaló Cuatrín.

Entre las novedades se destacaron pequeñas mesas auxiliares para colocar junto a la cama o el sillón, ideales para apoyar una computadora, una taza o elementos de uso cotidiano.

Desde mates hasta parlantes: cuánto cuestan los regalos por el Día del Amigo

Parlantes, estufas y productos de temporada

Los parlantes también aparecieron como una de las opciones más elegidas. Un modelo de tamaño compacto y sonido reforzado tenía un valor de 18.000 pesos.

En el comercio también ofrecieron linternas recargables, lámparas decorativas, tablas para picadas, pochocleras y bolsas de agua caliente.

Entre los artículos de temporada, un caloventor costaba alrededor de 35.000 pesos, mientras que las estufas de cuarzo se ofrecían desde 37.000 pesos.

“Siempre está bueno hacer regalos útiles. Hay mucha variedad y opciones para todos los gustos”, destacó la comerciante.

El local, ubicado en la intersección de calles Teniente Jiménez y Ortiz, en Colonia Avellaneda, anunció además un descuento especial para quienes mostraran una captura de la entrevista realizada por Elonce.

Regalos en la Feria de Invierno

La recorrida continuó por la Feria de Invierno, instalada en la zona de la Sala Mayo y la Plaza de las Colectividades, donde los emprendedores también ofrecieron presentes por el Día del Amigo.

Uno de los puestos comercializaba stickers de vinilo común y tornasolado con diseños vinculados a películas, personajes y distintos intereses.

Cada unidad tenía un precio de 1.900 pesos, aunque al comprar diez o más el valor descendía hasta los 600 pesos por sticker.

Desde el puesto indicaron que, aunque no contaban con diseños específicos por el Día del Amigo, los clientes podían elegir productos relacionados con los gustos de la persona homenajeada.

Mates y bombillas para regalar

Natalia, responsable del emprendimiento Matiensos, ofreció mates y bombillas de acero inoxidable en su puesto ubicado junto a la Sala Mayo.

Los mates se vendían desde los 12.000 pesos y podían combinarse con bombillas de acero inoxidable por 6.000 pesos.

“Tenemos mates con bombillas, que son un buen regalo para el Día del Amigo”, explicó la emprendedora.

En su caso, el puesto permanecería abierto hasta el cierre de la jornada, ya que luego debía retirarse de la feria para cumplir con otros pedidos y compromisos.

También hubo propuestas para las mascotas

Durante el recorrido se encontraron además opciones para regalar a quienes consideran a sus mascotas como sus mejores amigos.

Un puesto ofrecía ropa para perros y chapitas identificatorias grabadas. Las chapitas costaban entre 4.000 y 5.000 pesos, según el tamaño, mientras que las prendas para mascotas se vendían desde los 4.000 hasta los 17.000 pesos.

La Feria de Invierno continuará hasta el domingo 26 de julio con una cantidad reducida de puestos, ya que algunos emprendedores decidieron finalizar su participación por compromisos previamente asumidos.

No obstante, más de la mitad de los expositores permanecerá en el predio, lo que permitirá que vecinos y turistas continúen recorriendo las carpas y conociendo el trabajo de artesanos, productores y emprendedores locales.